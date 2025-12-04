Сияние королевской сказки: новый официальный портрет Кэтрин и Уильяма восхищает людей

Принцесса Кэтрин блистала в тиаре из коллекции королевы Виктории — самой большой из всех, что принцесса Уэльская когда-либо носила. Тиара Oriental Circlet была изготовлена в 1853 году: она украшена бриллиантами и рубинами в виде сверкающих лотосов и арок в стиле Великих Моголов. Однажды в этом украшении выходила в свет королева Елизавета II — во время поездки на Мальту в 2005 году. Будущая королева также надела серьги, принадлежавшие покойной королеве Елизавете II, и поразила блестящим синим платьем с накидкой от Jenny Packham, которое дополняли Орден Королевской семьи и лента со звездой Королевского викторианского ордена. Принц Уильям был элегантен во фраке Виндзора с белым галстуком, а также со своими медалями.