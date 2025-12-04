Сияние королевской сказки: новый официальный портрет Кэтрин и Уильяма восхищает людей
Принцесса Кэтрин и принц Уильям предстали в сказочном образе на официальном портрете перед государственным банкетом в Виндзоре. Их блестящие наряды и исторические украшения подчеркнули торжественность визита президента Германии.
Принц Уильям и принцесса Кэтрин выглядели словно из сказки на официальном портрете, сделанном непосредственно перед государственным банкетом в честь визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его супруги Эльке Буденбендер.
Принц и принцесса Уэльские сияли роскошью на новом фото, которое они разместили в социальных сетях незадолго до начала государственного банкета в Виндзорском замке. «С нетерпением ждем особого банкета сегодня вечером в Виндзоре», — подписали они снимок, добавив эмодзи флагов Германии и Великобритании. Фотографию сделал Алекс Брамалл в Фрогмор-хаусе — королевской резиденции недалеко от Виндзора, — где пара запечатлена стоящей рядом со сверкающей рождественской елью.
Принцесса Кэтрин блистала в тиаре из коллекции королевы Виктории — самой большой из всех, что принцесса Уэльская когда-либо носила. Тиара Oriental Circlet была изготовлена в 1853 году: она украшена бриллиантами и рубинами в виде сверкающих лотосов и арок в стиле Великих Моголов. Однажды в этом украшении выходила в свет королева Елизавета II — во время поездки на Мальту в 2005 году. Будущая королева также надела серьги, принадлежавшие покойной королеве Елизавете II, и поразила блестящим синим платьем с накидкой от Jenny Packham, которое дополняли Орден Королевской семьи и лента со звездой Королевского викторианского ордена. Принц Уильям был элегантен во фраке Виндзора с белым галстуком, а также со своими медалями.
Принц и принцесса Уэльские нарядились для дипломатического ужина в Виндзорском замке, который завершал первый день государственного визита президента Германии в Великобританию. Они принимали почетных гостей вместе с королем Карлом III и королевой Камиллой.
Хотя официальный снимок Уильяма и Кейт перед мероприятием мог бы послужить великолепной рождественской открыткой, вероятно, у них на этот счет уже есть другие планы!