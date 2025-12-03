На Кипсале пройдет крупнейшая Рождественская ярмарка Балтии: 417 мастеров, три дня и тысячи душевных подарков

Гурманы смогут попробовать и приобрести вкусные угощения в специальной зоне продуктовых торговцев Receptes, расположенной рядом. "Балтийский регион необычайно богат вещами, созданными от души, с терпением и тихой гордостью. Мы видим, как люди переходят от безличных подарков к тем, что сделаны руками и несут в себе историю. Именно поэтому миссия Baltic EXPO проста — дать место и платформу для наших собственных мастеров, поддержать местных производителей и помочь людям находить подарки со смыслом. Хотя мы крупнейшая Рождественская ярмарка в Балтии, и на Кипсале вы найдете самый широкий выбор душевных подарков в одном месте, Рождество — это не про количество, а про тепло и заботу. Поэтому мы будем рады каждому гостю — и маленькому, и большому", — говорит руководитель проекта Рихард Мицкевич, описывая настроение ярмарки 2025 года.