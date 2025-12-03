Говорят, что зарплаты в Латвии растут. Почему же есть ощущение, что денег все меньше?
К концу 2025 года настроения у латвийцев двоякие. С одной стороны, люди всё чаще надеются на повышение зарплат. С другой — ощущение, что денег в кошельке становится меньше, никуда не делось.
Работы в целом хватает, поэтому на рост доходов смотрят чуть позитивнее, но постоянная инфляция и подорожавшее отопление возвращают всех к реальности — тратить приходится всё осторожнее. Это показывают свежие данные барометра покупательной способности банка Citadele.
Главный экономист Citadele Карлис Пургайлис так описывает ситуацию:
«В конце года мы видим различную оценку потребителями доходов и финансовых перспектив. Ожидания роста зарплат становятся более оптимистичными, что связано со стабильным уровнем занятости и постепенным давлением на компании повышать оплату труда. Однако взгляд жителей на общую финансовую ситуацию ухудшается из-за устойчивой инфляции на продукты и услуги, связанные с жильём, что особенно усилил рост тарифа на отопление в Риге на 12 %».
По данным опроса, в четвертом квартале 14 % жителей Латвии ждут прибавки. Это самый высокий оптимизм за год. И тех, кто боится снижения зарплаты, стало меньше. Баланс ожиданий вырос до +8 пунктов — лучший показатель с начала 2025 года. Экономисты считают, что это сигнал: в ближайшие месяцы зарплаты могут подрасти.
Но при этом вторая часть картины выглядит куда скромнее. Несмотря на веру в будущую прибавку, люди оценивают свою финансовую ситуацию хуже, чем раньше. Пургайлис объясняет: «Противоположная динамика — лучшие ожидания по зарплатам, но более плохие оценки финансового положения — объясняется устойчивой инфляцией на продукты и жилищные расходы, включая рост тарифа на отопление в Риге на 12 %. В октябре 2025 года цены на продукты в Латвии выросли на 5,6 % по сравнению с октябрём 2024 года, а расходы, связанные с жильём — электричество, газ, — на 6,2 %, что негативно влияет на оценку потребителями своего финансового состояния».
Опрос четвёртого квартала показал ещё одну важную тенденцию — жители стали куда осторожнее с крупными покупками. Доля людей, которые вообще не собираются тратить деньги на что-то большое, выросла до рекордных 29 %.
Желание тратить падает во всех крупных категориях:
- Путешествия — планируют 17 % (самый слабый показатель за год).
- Ремонт жилья — только 15 %, тоже минимум года.
- Покупка автомобиля — 5 %.
- Покупка жилья — 2,5 %.
Все четыре группы — на самом низком уровне с начала года.
Пургайлис объясняет, что часть людей, которые ждали снижения процентных ставок и собирались на крупные покупки, уже успели всё купить в первой половине года — из-за этого спрос сейчас естественно снижается.
Интересно и то, что копить тоже хотят меньше: только 6,8 % респондентов сказали, что откладывают деньги вместо крупных трат. Это минимальный уровень с начала года. Выходит, что часть жителей переключается на повседневные расходы, а восстановление непродовольственной торговли пока идёт не слишком активно.
Опрос проводился в ноябре 2025 года, участвовало более тысячи жителей Латвии от 18 до 74 лет.