Говорят, что зарплаты в Латвии растут. Почему же есть ощущение, что денег все меньше?

Но при этом вторая часть картины выглядит куда скромнее. Несмотря на веру в будущую прибавку, люди оценивают свою финансовую ситуацию хуже, чем раньше. Пургайлис объясняет: «Противоположная динамика — лучшие ожидания по зарплатам, но более плохие оценки финансового положения — объясняется устойчивой инфляцией на продукты и жилищные расходы, включая рост тарифа на отопление в Риге на 12 %. В октябре 2025 года цены на продукты в Латвии выросли на 5,6 % по сравнению с октябрём 2024 года, а расходы, связанные с жильём — электричество, газ, — на 6,2 %, что негативно влияет на оценку потребителями своего финансового состояния».