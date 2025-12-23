Суд оставил в силе требование KNAB - Нацобъединение должно вернуть 210 тысяч евро

Именно этот лимит NA и превысила, потратив в 2022 году на предвыборную агитацию почти 555 000 евро, тогда как допустимый предел составлял 344 000 евро. В общей сложности в тот год NA получила из государственного бюджета 573 000 евро, однако израсходовала значительно больше, поскольку у партии оставались средства с предыдущего года в размере еще 183 000 евро. Выделенное государственное финансирование партии вправе использовать в течение трех лет после получения, в противном случае средства подлежат возврату, писал журнал.