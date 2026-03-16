Музей искусств Zuzeum начинает сотрудничество с Rietumu Banka
Музей искусств Zuzeum начинает сотрудничество с Rietumu Banka, который стал патроном музея. Это партнерство подтверждает доверие к деятельности Zuzeum и общее стремление развивать современное искусство и качественную культурную жизнь в Латвии.
В рамках сотрудничества Rietumu Banka будет поддерживать проведение выставок и публичных программ музея. Такая поддержка позволит Zuzeum не только продолжать реализовывать разнообразную выставочную программу, но и расширять свою деятельность, укрепляя роль музея в культурной среде Латвии и стран Балтии, а также способствуя большему вовлечению общества в художественные процессы.
«Частным художественным музеям национального значения необходима программа патронажа. Чтобы музей мог в долгосрочной перспективе развивать качественную и разнообразную программу, важна поддержка партнеров и единомышленников из числа компаний, которые понимают значение культуры и готовы инвестировать в ее развитие. Такое сотрудничество приносит пользу всему обществу — помогает обеспечивать доступные, профессиональные и содержательно насыщенные художественные события, одновременно укрепляя культурную среду и развитие современного искусства в Латвии. Мы очень рады, что деятельность Zuzeum получила признание такого партнера, как Rietumu Banka», — отмечает исполнительный директор Zuzeum Катрина Юркевица.
Rietumu Banka в Латвии известен как активный поддерживающий партнер культурных и спортивных мероприятий, уделяющий особое внимание качеству, устойчивому развитию и общественно значимым инициативам. Участие банка в деятельности Zuzeum подтверждает общее понимание важности меценатства в сфере культуры и способности искусства обогащать общественную жизнь.
Председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая подчеркивает: «Мы много лет поддерживаем искусство, постоянно сотрудничаем с крупнейшими музеями и участвуем в организации уникальных выставок. Zuzeum имеет особое значение для нашей страны — здесь находится крупнейшая и по-настоящему выдающаяся коллекция латвийской живописи, являющаяся важной частью культурного наследия Латвии. Мы также высоко ценим то, что музей является домом для современных художников, которые задают новые тенденции и формируют видение будущего. Поддержка Zuzeum — следующий логичный шаг в стратегии меценатства Rietumu Banka с целью развития культурной среды в Латвии».
Zuzeum является одной из важнейших художественных институций Латвии. Музей организует выставки, образовательные мероприятия и публичные программы, предлагая современный взгляд на искусство и его роль в обществе. Сотрудничество с Rietumu Banka позволит музею и дальше развивать амбициозную и профессионально сильную программу для различных аудиторий.