Большой концерт в Межапарке (2026)
В Межапарке прошел пятый Большой концерт.
ФОТО: Лайма Вайкуле, Интарс Бусулис, Амината и другие выступили на Большом концерте в Межапарке
Вечером на Большой эстраде Межапарка было трудно не почувствовать масштаб происходящего: тысячи зрителей, знакомые песни, огромная сцена, десятки артистов и атмосфера большого музыкального праздника. Здесь прозвучал пятый юбилейный «Большой концерт», собравший на одной площадке одних из самых известных латвийских исполнителей.
На сцену в этот вечер вышли Интарс Бусулис, Жорж Сиксна, Айя Андреева, Aminata, Лайма Вайкуле, Иво Фоминс, Shipsi, Būū, Ods, Ansis, Ozols, Gustavo, Кристине Паже и Лиене Атвара. Публику также радовали группы Līvi, Instrumenti, Singapūras Satīns, Lādezers, Turaidas Roze, Sudden Lights, Bermudu Divstūris и Tranzīts.
Юбилейная программа стала своеобразным путешествием по самым ярким моментам предыдущих лет. Организаторы объединили полюбившиеся номера прошлых концертов с новыми аранжировками и специально подготовленными музыкальными коллаборациями. Благодаря этому вечер не выглядел просто как повторение уже знакомого — у концерта было ощущение большого праздничного итога и одновременно нового звучания.
Особую мощь выступлениям придали биг-бэнд и струнный оркестр под управлением дирижера Яниса Ивушканса, а также хор Maska под руководством Яниса Озолса. Масштабная музыкальная поддержка сделала многие песни еще более объемными и торжественными, а зрители с удовольствием подпевали артистам.
Для этого на сцене были установлены 17 LED-экранов, где показывали слова песен. Так что концерт быстро превратился не только в выступление артистов, но и в большое общее пение — именно такой формат особенно хорошо работает на Большой эстраде Межапарка.
Финалом вечера стали салют и пиротехнические эффекты, которые добавили юбилейному концерту еще больше праздничности. А еще до начала основной программы гостей разогревал диск-жокей Star FM Эгонс Рейтерс, задавший настроение большому музыкальному вечеру.