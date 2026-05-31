Раньше таких называли бездельниками: в Латвии растет доля NEET-молодежи
После нескольких лет улучшения ситуации тревожный показатель вновь пошел вверх: в Латвии растет доля молодых людей, которые не учатся, не работают и не получают профессию.
В Латвии продолжает расти доля молодых людей, которые не работают, не учатся и не осваивают профессию, то есть относятся к так называемой группе NEET (от английского Not in Employment, Education, or Training), свидетельствуют данные, обобщенные Центральным статистическим управлением.
В 2025 году доля молодежи группы NEET достигла 11%, что на 0,3 процентного пункта больше, чем годом ранее.
Данные показывают, что после продолжительного снижения в последние годы вновь наблюдается рост показателя. Самая низкая доля молодежи группы NEET в Латвии была зарегистрирована в 2023 году и составляла 10%, однако за последние два года показатель постепенно увеличивался.
Статистика свидетельствует, что с возрастом число молодых мужчин в группе NEET уменьшается, тогда как число женщин увеличивается. В возрастной группе от 15 до 24 лет к группе NEET относились 9,5% мужчин и 8,8% женщин. Между тем в возрасте от 25 до 29 лет ситуация меняется, и в группу NEET чаще попадают женщины. В этой возрастной группе статус NEET имели 17,1% женщин и 13,8% мужчин.
В Национальном плане развития поставлена цель к 2027 году снизить долю молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, не вовлеченных в образование или рынок труда, до 6%. В 2025 году этот показатель составлял 9,1%, что означает необходимость его дальнейшего снижения еще на 3,1 процентного пункта до 2027 года.