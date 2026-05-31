Раньше таких называли бездельниками: в Латвии растет доля NEET-молодежи

Статистика свидетельствует, что с возрастом число молодых мужчин в группе NEET уменьшается, тогда как число женщин увеличивается. В возрастной группе от 15 до 24 лет к группе NEET относились 9,5% мужчин и 8,8% женщин. Между тем в возрасте от 25 до 29 лет ситуация меняется, и в группу NEET чаще попадают женщины. В этой возрастной группе статус NEET имели 17,1% женщин и 13,8% мужчин.