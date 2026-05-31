Рига меняет туристическую стратегию: теперь ставки на культуру, искусство и состоятельных гостей
Рига намерена привлекать не просто больше туристов, а более платежеспособную аудиторию, которая будет проводить в городе больше времени и оставлять больше денег в местной экономике. Для этого город начал активно инвестировать не только в рекламу, но и в создание масштабных культурных и развлекательных мероприятий. Об этом рассказал директор Рижского агентства инвестиций и туризма Фредис Быковс.
По его словам, до сих пор основной акцент делался на маркетинговых кампаниях и продвижении города, однако теперь стратегия изменилась. «В этом году мы дополнительно инвестировали средства именно в мероприятия и контент, потому что раньше больше фокусировались на рекламе и маркетинговой деятельности», — рассказал Быковс на TV24.
Он отметил, что в туристической отрасли существуют два ключевых показателя. «Первая — количество туристов, вторая — количество проведённых ночей. На самом деле именно этот показатель является самым важным для гостиниц и мест размещения», — пояснил он. По мнению руководителя агентства, добиться роста только за счёт рекламы невозможно.
«Невозможно повысить этот показатель только тем, что ты рекламируешь, какая Рига замечательная. Нужно создать содержание, ради которого люди вообще захотят приехать в Ригу и остаться здесь дольше чем на два дня», — подчеркнул Быковс.
Именно поэтому в городе была создана новая программа поддержки крупных культурных и развлекательных мероприятий. Размер поддержки напрямую связан с количеством туристов, которых способны привлечь организаторы. Сейчас в программу включены 12 различных мероприятий, которые будут проходить в течение года.
Среди крупнейших событий Быковс назвал концерты мировых звёзд Calvin Harris и ASAP Rocky, а также ярмарку современного искусства и Riga Art Week. «Все эти мероприятия работают на совершенно разные аудитории», — отметил он.
«Мы также работаем над тем, чтобы привлекать более платёжеспособную аудиторию, потому что третий важный показатель в туризме — это сколько денег турист оставляет в городе», — подчеркнул эксперт.
Особую роль, по его мнению, играют именно культурные мероприятия. Отвечая на вопрос ведущей о значении культурных событий для развития туризма, Быковс заявил: «Путешественник, который ищет культурные мероприятия, — это, скорее, представитель среднего класса и очень перспективный клиент».
В качестве примера он привёл международную ярмарку современного искусства. «У неё есть не только туристический потенциал. В прошлом году её посетили около двух тысяч иностранцев, и это был только первый год. В этом году, думаю, их будет ещё больше», — рассказал Быковс.
По его словам, подобные проекты способны привлекать в Ригу не только туристов, но и инвесторов. «Здесь есть и инвестиционный потенциал, потому что приезжают коллекционеры высокого уровня, которые, возможно, раньше никогда не обращали внимания на Ригу», — отметил он.
Директор агентства уверен, что масштабные культурные события помогают городу выходить на новые аудитории и формировать современный международный имидж столицы.