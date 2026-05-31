Праздник для всей семьи: где провести День защиты детей в Риге

С 11:00 до 16:00 в парке дворца культуры "Зиемельблазма" пройдет 118-й детский праздник под названием "Будь в безопасности!". В парке будут работать 20 творческих и познавательных стендов. У стенда под названием "Живи зелено" у детей будет возможность из переработанных ПЭТ-бутылок создать свое уникальное произведение искусства. Маленькие посетители также смогут принять участие в мастер-классе по рисованию вместе с преподавателями Художественной школы Мары Муйжниеце, послушать сказки в "Сказочном домике", продемонстрировать свои знания о родном крае или навыки безопасности дорожного движения.