В результате взрыва на химическом заводе в США погибли 11 человек
Число погибших на заводе Nippon Dynawave Packaging в городе Лонгвью, штат Вашингтон, где произошел разрыв резервуара с химическими веществами, возросло до 11 человек.
Ранее сообщалось, что авария произошла во вторник, 26 мая, на северо-востоке штата Вашингтон. В 7:15 утра разорвался резервуар, содержащий химический раствор «белый щелок» (white liquor), используемый в производстве бумаги. Первоначально была подтверждена гибель одного человека, также сообщалось о нескольких людях, которых искали под завалами. Кроме того, по меньшей мере девять человек с химическими ожогами были доставлены в медицинские учреждения.
«На протяжении всей недели на территории завода продолжались спасательные и поисковые работы. Спасатели обследовали завалы и использовали дроны для проверки периметра территории», — сообщил заместитель начальника пожарно-спасательной службы Курт Стич.
В поврежденном резервуаре находилось около 900 000 галлонов, или 3,4 миллиона литров, химического раствора. Ранее проведенные проверки подтвердили, что загрязнение попало также в расположенную поблизости реку Колумбия. Однако официальные лица подчеркнули, что на данный момент не выявлено признаков того, что взрыв повлиял на систему питьевого водоснабжения города Лонгвью. Причины произошедшей аварии все еще расследуются.
Компания Nippon Dynawave Packaging является дочерним предприятием японского производителя бумаги Nippon Paper Industries. На заводе работает около 1000 сотрудников. Nippon Paper Industries является вторым по объему продаж производителем бумаги в Японии.