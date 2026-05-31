В результате взрыва на химическом заводе в США погибли 11 человек

Ранее сообщалось, что авария произошла во вторник, 26 мая, на северо-востоке штата Вашингтон. В 7:15 утра разорвался резервуар, содержащий химический раствор «белый щелок» (white liquor), используемый в производстве бумаги. Первоначально была подтверждена гибель одного человека, также сообщалось о нескольких людях, которых искали под завалами. Кроме того, по меньшей мере девять человек с химическими ожогами были доставлены в медицинские учреждения.