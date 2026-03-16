airBaltic отменяет все рейсы в Дубай до конца октября 2026 года
Из-за текущей ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что отменяет все запланированные рейсы в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и из Дубая до конца октября 2026 года.
Чтобы снизить влияние этой ситуации на планы клиентов, airBaltic предлагает пассажирам возможность бесплатно выбрать альтернативный рейс по одному из более чем 80 направлений авиакомпании, включая такие популярные и солнечные места, как Анталья (Турция), Корфу (Греция), Крит (Греция), Лиссабон (Португалия), Мальта, Неаполь (Италия), Ницца (Франция), Родос (Греция) и Сплит (Хорватия), а также многие другие направления. Это дает возможность гибко перепланировать поездку без дополнительных расходов и открыть для себя новые места. Полное расписание рейсов airBaltic и билеты доступны на сайте компании.
Вице-президент airBaltic по управлению маршрутной сетью Мантас Врубляускас:
«Хотя Дубай является очень популярным направлением в нашей маршрутной сети, нынешняя ситуация с безопасностью в регионе Ближнего Востока требует взвешенных и ответственных решений. Наш приоритет — обеспечить пассажирам надежные возможности для путешествий, чтобы этим летом они могли продолжить свои поездки, выбрав другие привлекательные направления в маршрутной сети airBaltic. Мы надеемся, что наши клиенты смогут путешествовать спокойно, и как только ситуация позволит, мы сделаем все возможное, чтобы возобновить рейсы в Дубай».
Кроме того, самолет, который изначально был запланирован для рейсов в Дубай, будет выполнять полеты по другим популярным направлениям в Испании и на Кипре, тем самым обеспечивая клиентам еще более широкие возможности для путешествий из стран Балтии.
Авиакомпания добавила дополнительные рейсы по следующим направлениям:
- Аликанте (Испания) — с 23 апреля по 27 августа
- Ларнака (Кипр) — со 2 мая по 17 октября
- Барселона (Испания) — с 18 апреля по 29 августа
- Мадрид (Испания) — с 4 мая по 31 августа
- Тенерифе (Канарские острова, Испания) — со 2 сентября по 23 октября
Пассажиров, которые уже забронировали рейсы в Дубай или из Дубая до конца октября 2026 года и хотят изменить бронирование, перенеся перелет на другое направление airBaltic, просят связаться с колл-центром airBaltic по телефону +371 67280422 или по электронной почте bt@airbaltic.com.
Чтобы обеспечить более оперативное обслуживание, авиакомпания просит в первую очередь обращаться тех пассажиров, чей вылет запланирован на ближайшее время — в марте, апреле и мае.
Из-за повышенного количества обращений время ответа колл-центра airBaltic может быть дольше обычного, однако компания благодарит пассажиров за терпение и понимание.