Электроэнергия делит Латвию по типу жилья: кто играет с биржевыми ценами, а кто - довольствуется фиксированными?

Хотя логично предположить, что биржевые продукты чаще выбирают владельцы частных домов с более высоким потреблением, директор по продажам Latvenergo Ивита Рейдзане подчеркивает, что это не универсальная закономерность: крупные потребители также нередко выбирают фиксированные продукты, хотя среди клиентов, выбравших биржевые договоры, среднее потребление действительно примерно на 30% выше. У Tet немного иная картина: чуть более двух третей клиентов выбрали динамичный тариф, то есть плату по биржевой цене, и эта пропорция остается стабильной годами. По наблюдениям Tet, домохозяйства с высоким потреблением - в основном частные дома с тепловыми насосами или зарядкой для электромобилей - выбирают динамичный тарифный план, тогда как владельцы квартир обычно предпочитают фиксированные тарифы.