Электроэнергия делит Латвию по типу жилья: кто играет с биржевыми ценами, а кто - довольствуется фиксированными?
Большинство латвийских домохозяйств выбирают не играть с биржевыми ценами на электричество: три четверти живут с фиксированным тарифом, а универсальная услуга стремительно сходит на нет и уже опустилась ниже 10%.
Большинство латвийских домохозяйств выбрали договоры на электричество фиксированной цены: такие договоры заключили 658 тыс. (или 74%) домохозяйств, и эта доля последние пару лет остается почти неизменной, свидетельствуют данные Комиссии по регулированию общественных услуг, пишет Diena.
Биржевые договоры или договоры переменной цены выбрали 144 тыс. (16%) домохозяйств, а универсальная услуга продолжает сокращаться и теперь составляет чуть ниже 10% - такой договор заключили 86 тыс. домохозяйств. В сегменте компаний распределение иное: около 40% заключили биржевые договоры, 60% - договоры фиксированной цены. Клиенты Latvenergo (бренд Elektrum) преимущественно выбирают продукты фиксированной цены - около 90%, и только 10% предпочитают биржевую цену. В целом частный дом имеет каждый четвертый клиент Latvenergo, тогда как среди клиентов с биржевыми договорами частный дом есть у каждого третьего.
Хотя логично предположить, что биржевые продукты чаще выбирают владельцы частных домов с более высоким потреблением, директор по продажам Latvenergo Ивита Рейдзане подчеркивает, что это не универсальная закономерность: крупные потребители также нередко выбирают фиксированные продукты, хотя среди клиентов, выбравших биржевые договоры, среднее потребление действительно примерно на 30% выше. У Tet немного иная картина: чуть более двух третей клиентов выбрали динамичный тариф, то есть плату по биржевой цене, и эта пропорция остается стабильной годами. По наблюдениям Tet, домохозяйства с высоким потреблением - в основном частные дома с тепловыми насосами или зарядкой для электромобилей - выбирают динамичный тарифный план, тогда как владельцы квартир обычно предпочитают фиксированные тарифы.