Конкуренция на рынке Балтии - заработала вторая электроэнергетическая биржа

При этом появление второй биржи не повлияет на общие принципы работы объединенного европейского рынка, а также на порядок определения мощности межгосударственных соединений и управления перегрузками сетей в странах Балтии - они останутся прежними. Принципы ценообразования также не изменятся: будет осуществляться централизованный сбор и отбор предложений, поданных на обе электроэнергетические биржи.