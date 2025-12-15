Выяснилось, что перед праздниками многие жители Латвии беспокоятся из-за нехватки денег

Больше всего о финансах и покупке подарков беспокоятся жители в возрасте от 18 до 29 лет, а нехватка времени вызывает стресс у людей среднего возраста. Совмещать рабочие обязанности с семейной жизнью, детьми и подготовкой к праздникам зачастую бывает сложно. В то же время только 6% опрошенных отметили приготовление еды для праздничного стола как значимый фактор стресса.