Выяснилось, что перед праздниками многие жители Латвии беспокоятся из-за нехватки денег
Рождество и встреча Нового года для жителей Латвии ассоциируются не только с радостью, но и с определенным волнением. Почти половина населения беспокоится о расходах во время праздников.
Финансовый стресс испытывают 44% жителей, и почти пятая часть считает, что основным источником волнения является именно покупка подарков. Подобная доля — каждый пятый — переживает о том, как все успеть, как показывает проведенный в торговом центре Spice опрос.
Больше всего о финансах и покупке подарков беспокоятся жители в возрасте от 18 до 29 лет, а нехватка времени вызывает стресс у людей среднего возраста. Совмещать рабочие обязанности с семейной жизнью, детьми и подготовкой к праздникам зачастую бывает сложно. В то же время только 6% опрошенных отметили приготовление еды для праздничного стола как значимый фактор стресса.
Анализируя данные по половому признаку, видно, что мужчины чаще, чем женщины, заявляют, что воспринимают праздники спокойно. Вероятно, это связано с меньшим вовлечением сильного пола в практические заботы по подготовке к праздникам.
