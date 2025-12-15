Эксперт: "Нам как обществу нужно учиться праздновать без алкоголя и жить без него"

«Печень — орган, который не болит, поэтому, употребляя алкоголь, человек не чувствует предупреждающих сигналов и нередко бывает удивлен, попадая в больницу с желтухой, накоплением жидкости в животе или кровотечением из желудочно-кишечного тракта — состояниями, которые уже опасны для жизни. Нам как обществу нужно учиться жить иначе. Учиться праздновать без алкоголя и жить без него, потому что унаследованное поколениями представление, что праздник невозможен без алкоголя, необходимо менять».