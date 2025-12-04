Бюджету миллионы, покупателю - новые цены: как акцизы на алкоголь, табак и напитки поменяют чек в магазине

В следующем году и с 2027 года предусмотрено более резкое повышение акцизов на все табачные изделия - на 5% больше, чем планировалось ранее. По сравнению с нынешними ценами, с 2028 года цена одной пачки сигарет увеличится на 2,20 евро и составит 7,50 евро, цена пачки нагреваемого табака вырастет на 0,35 евро, а упаковка электронной жидкости объемом два миллилитра подорожает на 0,15 евро.