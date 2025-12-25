Во Франции вводят обязательный экзамен для иностранцев
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В мире

Во Франции вводят обязательный экзамен для иностранцев

Отдел новостей

Otkrito.lv

С 1 января 2026 года во Франции будут действовать новые требования для иностранцев, которые планируют получить долгосрочное разрешение на проживание или гражданство. Одно из требований - сдача гражданского экзамена (l'examen civique).

Новый экзамен вводится не для всех без исключения, а только для определённых категорий заявителей.

Сдавать тест придется тем, кто подает документы на:

  • многолетний вид на жительство сроком от 2 до 4 лет (это касается тех, кто едет по трудовому контракту на неопределённый срок, для воссоединения с семьёй, для открытия бизнеса и т.д.);
  • 10-летнюю карту резидента;
  • получение гражданства Франции через натурализацию.

Чтобы избежать путаницы и неофициальных источников, французская власть сразу определила единый официальный перечень вопросов для гражданского экзамена. Все материалы опубликованы государственными органами и доступны для подготовки.

Согласно официальной информации, вопросы охватывают такие темы:

  • Главные ценности Французской Республики (свобода, равенство, братство, светскость);
  • Права и обязанности иностранцев и резидентов во Франции;
  • Принципы работы государства и его институтов;
  • Социальные и гражданские нормы, принятые во французском обществе;
  • Основы повседневной жизни во Франции, включая образование, трудовую деятельность и социальную систему.

Темы

ФранцияВид на жительство

Другие сейчас читают