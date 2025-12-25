Иллюстративное фото.
Сегодня 07:44
Во Франции вводят обязательный экзамен для иностранцев
С 1 января 2026 года во Франции будут действовать новые требования для иностранцев, которые планируют получить долгосрочное разрешение на проживание или гражданство. Одно из требований - сдача гражданского экзамена (l'examen civique).
Сдавать тест придется тем, кто подает документы на:
- многолетний вид на жительство сроком от 2 до 4 лет (это касается тех, кто едет по трудовому контракту на неопределённый срок, для воссоединения с семьёй, для открытия бизнеса и т.д.);
- 10-летнюю карту резидента;
- получение гражданства Франции через натурализацию.
Чтобы избежать путаницы и неофициальных источников, французская власть сразу определила единый официальный перечень вопросов для гражданского экзамена. Все материалы опубликованы государственными органами и доступны для подготовки.
Согласно официальной информации, вопросы охватывают такие темы:
- Главные ценности Французской Республики (свобода, равенство, братство, светскость);
- Права и обязанности иностранцев и резидентов во Франции;
- Принципы работы государства и его институтов;
- Социальные и гражданские нормы, принятые во французском обществе;
- Основы повседневной жизни во Франции, включая образование, трудовую деятельность и социальную систему.