Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 25 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Воспоминания - штука, безусловно, приятная, однако гораздо больше пользы и удовольствия можно получить, если смотреть вперед.
Телец
Луна должна принести вам вдохновение, но случиться это может в самый неудобный момент. К этому стоит быть готовым.
Близнецы
Сегодня толк будет лишь от усилий созидательного характера, так что, если вам нравится читать нотации и заниматься прочей подобного рода болтологической деятельностью, этот день удовлетворения вам не принесет.
Рак
Приготовьте, на всякий случай, жилетку. Велика вероятность того, что вы встретите сегодня человека, которому будет остро необходимо в нее выплакаться.
Лев
Сегодня вас будет целый день мучить вдохновение. Если вам удастся выжить, вы, возможно, создадите шедевр.
Дева
Постарайтесь использовать на всю мощь ваше воображение. Это позволит вам найти ключ к большому профессиональному успеху. Ни в коем случае не останавливайтесь на половине дороги.
Весы
На свете много незаменимых людей. А вот незаменимых вещей существенно меньше. Что может сегодня оказаться очень кстати. Помните также, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Скорпион
Ваши ноздри щекочет запах запретного плода. Вы все равно его сорвете, только надо ли спешить?
Стрелец
Постарайтесь сохранять спокойствие, сегодня оно вам понадобится. Возможно, вам придется спешно исправлять чьи-то ошибки, готовые стать катастрофическими.
Козерог
Сегодня ваша жилетка очень пригодится кому-то в качестве носового платка. Считайте, что вам повезло, уже если у вас будет время на то, чтобы иногда ее выжимать.
Водолей
Сегодняшний день может показаться вашей деятельной натуре отчаянно скучным. Но прежде чем начинать ныть или, того хуже, громогласно жаловаться на злую судьбу, подумайте, не лучше ли сидеть спокойно, чем бегать как ошпаренному от одной неприятности к другой.
Рыбы
Попробуйте что-нибудь изменить. Не сильно, только чуть-чуть. Отступите на пару шагов, и посмотрите, что получилось. Вдруг понравится.