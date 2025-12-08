Латвия вошла в топ-10 стран Европы с самым дорогим алкоголем. А где выпивать дешевле всего?

Для сравнения уровня цен используется индекс ценового уровня (Price Level Index). Он показывает, сколько стоит одинаковая «корзина» алкогольных напитков в разных странах, при этом среднее значение по ЕС равно 100. Если индекс выше 100 — алкоголь дороже среднего по ЕС, если ниже — дешевле, сообщает Euronews.