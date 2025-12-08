Латвия вошла в топ-10 стран Европы с самым дорогим алкоголем. А где выпивать дешевле всего?
Стоимость алкогольных напитков в Европе значительно различается — во многом из-за налоговой политики, направленной на снижение вреда от употребления алкоголя. По данным Eurostat, в среднем 1,50 евро из каждых 100 евро, которые домохозяйства тратят на товары и услуги, уходит на алкоголь. Но от страны к стране доля расходов сильно отличается.
Для сравнения уровня цен используется индекс ценового уровня (Price Level Index). Он показывает, сколько стоит одинаковая «корзина» алкогольных напитков в разных странах, при этом среднее значение по ЕС равно 100. Если индекс выше 100 — алкоголь дороже среднего по ЕС, если ниже — дешевле, сообщает Euronews.
Самый дорогой алкоголь — в Исландии, Норвегии и Финляндии
На 2024 год первое место по дороговизне алкоголя занимает Исландия — там корзина напитков, стоящая в ЕС 100 евро, обходится в 285 евро, что на 185% выше среднего уровня. Далее следуют: Норвегия — 226 евро, Финляндия — 210 евро, Турция — 203 евро, Ирландия — 198 евро.
Также высокими остаются цены в Швеции (146) и Дании (125). Северная Европа традиционно — самый дорогой регион для любителей алкоголя.
Где алкоголь дешевле всего
Минимальные цены наблюдаются в: Италии — 84 евро, Германии — 87 евро, Австрии — 90 евро, Испании — 91 евро. То есть во всех крупнейших экономиках ЕС алкоголь стоит ниже среднего, исключение — Франция (102), и то лишь на 2% выше средней цены.
Позиции стран Балтии: Латвия вошла в топ-10
В рейтинге из 36 европейских стран страны Балтии находятся примерно посередине, но с заметными различиями:
- Латвия занимает 10 место с показателем 137, что означает, что алкоголь у нас стоит на 37% выше среднего по ЕС.
- Эстония — на 11 месте (135), практически на уровне Латвии.
- Литва — значительно ниже, индекс 124, то есть на 24% выше среднего, но ощутимо дешевле соседей.
Балтия остается регионом с довольно высокой стоимостью алкоголя — во многом из-за налогов, направленных на ограничение потребления.
Деньги и цены — не одно и то же
Эксперты подчеркивают: рейтинг учитывает только цены, но не доходы населения. Поэтому страна может иметь низкие цены, но низкую покупательную способность — и алкоголь все равно окажется малодоступным.
Профессор Колин Ангус из Университета Шеффилда отмечает, что высокие алкогольные налоги — ключевой фактор, особенно в Северной Европе. Они связаны с исторически высоким потреблением спиртного и вредом для здоровья.