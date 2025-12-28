В прошедшем году на ремонт улиц в Даугавпилсе потратили свыше 3,3 млн евро

Управление коммунального хозяйства Даугавпилса в 2025 году выполнило обширные работы по обновлению и содержанию транспортной инфраструктуры, восстановив более 32 000 кв. м дорожного покрытия. На содержание транзитных улиц и восстановление асфальтового покрытия других улиц из Государственного автодорожного фонда в этом году было получено 2,1 млн евро, а финансирование самоуправления составило 1,2 млн евро.