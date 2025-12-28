В прошедшем году на ремонт улиц в Даугавпилсе потратили свыше 3,3 млн евро
В Даугавпилсе в этом году обновили и восстановили более 32 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, направив на содержание и ремонт улиц свыше 3,3 млн евро.
На содержание транзитных улиц и обновление асфальтового покрытия улиц в Даугавпилсе государство в этом году выделило 2,1 млн евро, сообщили в городском самоуправлении.
Управление коммунального хозяйства Даугавпилса в 2025 году выполнило обширные работы по обновлению и содержанию транспортной инфраструктуры, восстановив более 32 000 кв. м дорожного покрытия. На содержание транзитных улиц и восстановление асфальтового покрытия других улиц из Государственного автодорожного фонда в этом году было получено 2,1 млн евро, а финансирование самоуправления составило 1,2 млн евро.
В этом году были выполнены работы по повседневному содержанию транзитных улиц, в рамках которых обновлено покрытие площадью 3003 кв. м. Отдельный проект был реализован на участке улицы Лиела от улицы Достоевского до улицы Гулбю, где обновлено 5182,3 кв. м покрытия.
В городе было восстановлено 17 участков улиц общей площадью 23 671 кв. м. Также управление коммунального хозяйства выполнило ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 6826,5 кв. м.
Покрытие тротуаров было обновлено на площади 2447 кв. м, дворы жилых домов - на площади 1142 кв. м.
Управление коммунального хозяйства Даугавпилса регулярно обследует улицы города и на основе результатов разрабатывает план работ. Он постоянно актуализируется с учетом аварийных ям, состояния транзитных улиц, близости учреждений самоуправления, маршрутов общественного транспорта и интенсивности движения.