Вас выдает лицо: признаки того, что вы употребляете слишком много алкоголя
Алкоголь — один из самых заметных врагов внешности. Даже если человек убежден, что контролирует свои привычки, кожа, глаза и мимика часто рассказывают гораздо больше, чем хотелось бы. Лицо — это первое, что страдает, когда алкоголь из редкого бокала превращается в регулярного спутника. Ниже — ключевые признаки, по которым окружающие могут легко понять, что употребление стало чрезмерным.
Опухшее лицо
Алкоголь приводит к задержке жидкости в организме, из-за чего лицо становится одутловатым, теряет четкие контуры, а щеки выглядят припухлыми. Особенно заметны изменения по утрам. Когда печень перегружена токсинами, отеки усиливаются — это один из самых первых тревожных сигналов.
Проблемы с носом
У людей, часто употребляющих алкоголь, нередко появляются расширенные, лопнувшие сосуды на крыльях носа. Сам нос может выглядеть больше и краснее. Природа здесь ни при чем — это реакция сосудистой системы на постоянный токсический удар.
Темные круги под глазами
Даже небольшой перебор алкоголя ухудшает качество сна. При регулярном употреблении организм хронически недосыпает. Итог — синяки под глазами, мутный взгляд и постоянная усталость, которую невозможно скрыть косметикой.
Аспидно-красная кожа
Алкоголь расширяет капилляры, а если это происходит постоянно — кожа приобретает стойкий красноватый оттенок. Иногда это выглядит так, будто человек только что вышел из сауны. Расширенные сосуды постепенно перестают сужаться, и краснота становится постоянной.
Морщины
Алкоголь обезвоживает организм сильнее, чем кажется. Длительное обезвоживание делает кожу сухой, тусклой и менее эластичной. Морщины появляются быстрее и становятся глубже — именно поэтому регулярное употребление прибавляет возраст, даже если человек молод.
Хрупкие волосы и ногти
Когда организму не хватает воды, страдают и волосы, и ногти. Они становятся ломкими, тусклыми, склонными к выпадению и расслоению. Это характерный признак для тех, кто систематически перегружает организм алкоголем.
Желтые зубы и пятна на эмали
Красное вино, ликеры, коктейли, кислые напитки — все это разрушает эмаль и окрашивает зубы. При частом употреблении они постепенно желтеют, появляются некрасивые пятна, а чувствительность может усиливаться.
"Алкогольный живот"
Алкоголь вмешивается в гормональный баланс, повышая уровень эстрогена и снижая уровень тестостерона, что стимулирует накопление жира в области талии. Особенно сильно это отражается на мужчинах — живот растет, даже если человек не переедает.
Желтоватая кожа
Жёлтая кожа может быть серьёзным сигналом, что печень находится под сильной нагрузкой. Хорошая новость: при своевременных мерах это можно исправить. Плохая новость: без действий последствия могут быть серьёзными. Пожелтение кожи и глазных белков — красный флаг. Это означает, что печень больше не справляется с нагрузкой.
Неприятный запах изо рта
Когда печень перегружена, часть алкоголя выводится через дыхание и кожу. От человека появляется характерный "тяжелый" запах, который невозможно скрыть ни жевательной резинкой, ни парфюмом.
Набор веса, который сложно объяснить
Алкоголь — источник пустых калорий: один грамм содержит почти столько же, сколько жир. Но, в отличие от жиров и белков, эти калории не дают организму ничего полезного. Кроме того, пока печень занята переработкой алкоголя, она перестает сжигать жиры. В итоге вес растет быстро и незаметно.
Ранние признаки обратимы
Лицо — зеркало того, что происходит внутри. Ранние признаки можно обратить вспять, если вовремя вмешаться. Но если игнорировать изменения, последствия могут стать необратимыми.
Если вы замечаете у себя хотя бы несколько из перечисленных симптомов, это повод задуматься: действительно ли алкоголь занимает в вашей жизни безопасное место? Иногда внешность говорит честнее, чем внутренняя уверенность в том, что "все под контролем".