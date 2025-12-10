Вас выдает лицо: признаки того, что вы употребляете слишком много алкоголя

Жёлтая кожа может быть серьёзным сигналом, что печень находится под сильной нагрузкой. Хорошая новость: при своевременных мерах это можно исправить. Плохая новость: без действий последствия могут быть серьёзными. Пожелтение кожи и глазных белков — красный флаг. Это означает, что печень больше не справляется с нагрузкой.