Неужели 91-летний муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги оказался в пансионате?
Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга 1 декабря отметила свое 88-летие, однако поздравительные записи в социальных сетях были омрачены слухами и обвинениями о том, что ее супруг Имант Фрейбергс якобы оказался в пансионате.
В начале декабря Вайра Вике-Фрейберга поблагодарила всех, кто поздравил ее и прислал добрые пожелания к 88-летию. Однако, как отметил журнал Kas Jauns, даже под этой записью в Facebook появились нелестные комментарии с призывами бывшему президенту «лучше навестить своего мужа в пансионате».
Вайра Вике-Фрейберга с супругом Имантсом Фрейбергом
В последние недели под любой записью, опубликованной в Facebook, где цитируются слова Вике-Фрейберги или размещено какое-либо ее интервью, и даже под посвященными ей поздравлениями с днем рождения сразу появляются подобные комментарии, в которых Вайру Вике-Фрейбергу обвиняют в том, что она «поместила своего 91-летнего мужа Имантса в пансионат». Кто-то «узнал», что его туда «засунули за деньги налогоплательщиков», другой утверждает, что «обычным смертным приходится стоять в очередях», а экс-президент «могла позволить себе нанять сиделку».
Чтобы выяснить, как чувствует себя Имантс Фрейбергс и действительно ли он оказался в пансионате, журнал Kas Jauns обратился к сыну Вайры и Имантса — Карлису Фрейбергсу. Корреспонденты связались с ним и спросили, может ли он развеять эти слухи, прозвучавшие в обществе в связи с отцом, — как он себя чувствует, каково состояние его здоровья и правда ли, что он оказался в пансионате, и требуется ли медицинское наблюдение. Карлис Фрейбергс, выслушав это, сказал: «Спасибо за звонок, я посоветуюсь с семьей». Было договорено связаться на следующий вечер, после того как Карлис завершит все свои дела. Однако уже на следующее утро он прислал короткое сообщение: «Здравствуйте! В ответ на ваш вчерашний звонок я связался с членами своей семьи. Мы договорились, что комментариев прессе по поводу моего отца давать не будем. С уважением, Карлис».
Также, чтобы прояснить этот чувствительный вопрос и выяснить, не является ли эта лавина комментариев какой-либо клеветнической кампанией, журнал Kas Jauns обратился к бывшему секретарю президента государства Дайне Ласмане. Однако получить комментарий так и не удалось — на телефонные звонки не отвечали, а на электронную почту автоматически пришло сообщение о том, что она находится в командировке.
Еще в октябре Имантс Фрейбергс вместе с Вайрой Вике-Фрейбергой по приглашению режиссера Дзинтарса Дрейбергса индивидуально посмотрели в кинотеатре Forum Cinemas художественный фильм «В сетке. Рождение легенд ТТТ». Однако на саму премьеру фильма, состоявшуюся 6 ноября, его патронесса Вайра Вике-Фрейберга так и не пришла. Секретарь бывшего президента государства Дайна Ласмане тогда в разговоре с Kas Jauns рассказала, что осенний вирус одолел экс-президента, поэтому она не присутствует вместе с создателями фильма и зрителями в день премьеры и поправляет здоровье в своем загородном доме.