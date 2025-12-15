Неужели 91-летний муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги оказался в пансионате?

Чтобы выяснить, как чувствует себя Имантс Фрейбергс и действительно ли он оказался в пансионате, журнал Kas Jauns обратился к сыну Вайры и Имантса — Карлису Фрейбергсу. Корреспонденты связались с ним и спросили, может ли он развеять эти слухи, прозвучавшие в обществе в связи с отцом, — как он себя чувствует, каково состояние его здоровья и правда ли, что он оказался в пансионате, и требуется ли медицинское наблюдение. Карлис Фрейбергс, выслушав это, сказал: «Спасибо за звонок, я посоветуюсь с семьей». Было договорено связаться на следующий вечер, после того как Карлис завершит все свои дела. Однако уже на следующее утро он прислал короткое сообщение: «Здравствуйте! В ответ на ваш вчерашний звонок я связался с членами своей семьи. Мы договорились, что комментариев прессе по поводу моего отца давать не будем. С уважением, Карлис».