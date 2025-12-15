Валдис Биркавс: "Мне стыдно, что во многих сферах мы находимся на последнем месте!"

Биркавс указывает, что с момента вступления в Европейский союз латвийскому государству не хватает видения будущего. «Мы с 2004 года, а фактически уже с 2002 года живем без цели, без видения, без понимания — куда мы идем? Если первый период действительно был временем больших перемен, то после 2002 года пришли те, кто мог собрать плоды нашей “черного труда”. Мог собирать. Там еще нужно было приложить усилия, и хорошо, что они их приложили. Но затем начался период инерции. До 2008 года, до финансового кризиса, когда Латвия была еще одним из “балтийских тигров”, все шло по инерции».