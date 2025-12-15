Валдис Биркавс: "Мне стыдно, что во многих сферах мы находимся на последнем месте!"
Бывший глава правительства Латвии и министр иностранных дел Валдис Биркавс признает, что сейчас ему нередко стыдно за происходящее в Латвии, поскольку приходится оправдываться, почему во многих сферах мы находимся на последнем месте среди других стран.
В цикле бесед «Латвия 2035», в котором бывший политик Андрейс Пантелеевс берет интервью у других «бывших» — премьер-министров, президентов и общественно значимых персон, — один из самых ярких политиков 90-х годов Валдис Биркавс признается, что сегодня, размышляя о Латвии, не видит, чем можно гордиться. «Я прошел три стадии. Я был горд. Затем я констатировал, что гордиться нечем. А с началом пандемии, видя события пандемии и постпандемийные события, мне очень часто стыдно».
Без мысли и ответственности
Бывший премьер-министр разочарован тем, что ему часто приходится оправдываться за ситуацию в Латвии, и одновременно дает понять, что в этом виноваты современные политики, которых он характеризует весьма жестко. «Мне нечем гордиться. Я вынужден оправдываться. Почему мы почти везде на последнем месте? Ты помнишь кого-нибудь из 90-х годов, у кого не было ни идей, ни ответственности ни за что? Сегодня можно встретить только таких людей. Без идей и без ответственности!»
У государства нет видения
Биркавс указывает, что с момента вступления в Европейский союз латвийскому государству не хватает видения будущего. «Мы с 2004 года, а фактически уже с 2002 года живем без цели, без видения, без понимания — куда мы идем? Если первый период действительно был временем больших перемен, то после 2002 года пришли те, кто мог собрать плоды нашей “черного труда”. Мог собирать. Там еще нужно было приложить усилия, и хорошо, что они их приложили. Но затем начался период инерции. До 2008 года, до финансового кризиса, когда Латвия была еще одним из “балтийских тигров”, все шло по инерции».
Партии — команды недееспособных
Как одну из наиболее существенных проблем Валдис Биркавс видит отсутствие политической ответственности, указывая на негативную роль правительства, сформированного Лаймдотой Страуюмой, в этом процессе. «Правительство Страуюмы состояло только из одних бюрократов. Только из тех, кто работал либо государственными секретарями, либо на других ответственных должностях. Это был момент, когда политические партии фактически были полностью недееспособны, и к власти пришли бюрократы, которые до сих пор находятся у власти. У власти ведь уже не политические партии, которые являются командами недееспособных. Бюрократия управляет государством! И, конечно же, правительство не может с ней справиться. Это издевательство!»
Ранее Валдис Биркавс выразил обеспокоенность направлением, в котором движется латвийское общество и государство, указав на критические недостатки в понимании безопасности и политической ответственности. Он подчеркивает, что страна слишком сосредоточена на прошлом и военной обороне, оставляя без внимания другие важные измерения государственности.