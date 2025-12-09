Валдис Биркавс: "Если постоянно смотреть в прошлое, можно свернуть себе шею"

Он проводит параллели с Финляндией, которая после Зимней войны в 1939-1940 годах постоянно готовила “комплексную безопасность”. Тем временем в Латвии акцент сделан почти исключительно на военном аспекте, забывая о пяти других критически важных сферах: гражданской, экономической, цифровой, социальной и психологической безопасности. “Военные — на них я полагаюсь, это добросовестные люди, и вместе с НАТО они сделают свое дело. Но если НАТО разрушится? И, к сожалению, слышны всякие разговоры. Тогда нам уже сейчас нужно готовить структуры, которые мы автоматически берем на себя, если это случится”, — предупреждает политик.