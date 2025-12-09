Валдис Биркавс: "Если постоянно смотреть в прошлое, можно свернуть себе шею"
Бывший политик и государственный деятель Валдис Биркавс в интервью выражает обеспокоенность направлением, в котором движется латвийское общество и государство, указывая на критические недостатки в понимании безопасности и политической ответственности. В интервью Андрею Пантелееву в рамках цикла бесед “Латвия 2035” он подчеркивает, что страна слишком сосредоточена на прошлом и военной обороне, оставляя без внимания другие важные измерения государственности.
Жизнь в прошлом
Характеризуя различия между странами Балтии, Биркавс рисует мрачную картину: “Эстонцы думают о будущем, литовцы — о настоящем. А мы думаем о прошлом”. Он предупреждает, что такой подход опасен для существования государства: “Мы идем вперед с поднятым красно-бело-красным флагом и смотрим назад. Так можно свернуть себе шею”.
Биркавс призывает прекратить искать виноватых вовне — сначала в СССР, потом в России, теперь в русских. Бывший премьер категоричен: “Пришло время посмотреть на себя!”
Безопасность — это не только армия
Биркавс резко критикует нынешний подход Латвии к безопасности, указывая, что после вступления в НАТО общество погрузилось в ложное чувство защищенности.
“Я абсолютно уверен, что в тот момент, когда нас приняли в НАТО, мы должны были забыть, что мы в НАТО”, — говорит Биркавс.
Он проводит параллели с Финляндией, которая после Зимней войны в 1939-1940 годах постоянно готовила “комплексную безопасность”. Тем временем в Латвии акцент сделан почти исключительно на военном аспекте, забывая о пяти других критически важных сферах: гражданской, экономической, цифровой, социальной и психологической безопасности. “Военные — на них я полагаюсь, это добросовестные люди, и вместе с НАТО они сделают свое дело. Но если НАТО разрушится? И, к сожалению, слышны всякие разговоры. Тогда нам уже сейчас нужно готовить структуры, которые мы автоматически берем на себя, если это случится”, — предупреждает политик.
Лидеров не будет
Комментируя настроение общества, Биркавс описывает его как нервозное и враждебное, что усиливается как войной в Украине, так и внутренним недовольством.
“Эта взаимная нетерпимость. Эта индоктринация детей в школах... Мы теряем целое поколение. Мы сеем ненависть и пожнем бурю”.
На вопрос о надежде на появление политического спасителя Биркавс отвечает прямо: “Отбросьте надежды на выдающегося лидера! В Латвии он так быстро не появится — и возможно, не появится вообще”. Вместо этого он призывает укреплять партийную систему и создавать “коллективную голову”, способную думать дальновидно.
Видение: Латвия — земля интеллекта
Чтобы вырваться из стагнации, Биркавс предлагает амбициозную цель, подобную эстонской Digital Estonia. Его предложение — определить Латвию как “Землю любого интеллекта” или “Землю ответственного интеллекта”. Биркавс описывает свое видение как интеллект в любой отрасли:
“Всего одно словечко — интеллект. Искусственный интеллект. Поющий интеллект. Художественный интеллект. Экономический интеллект. Интеллект везде”.
Он подчеркивает, что ключевое слово — “ответственность”, дефицит которой в латвийской политике и обществе сохраняется с момента восстановления независимости.