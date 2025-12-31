Латвийский политолог: стратегия США может осложнить ситуацию для Европы и Балтии
Отношения США и ЕС в 2026 году, вероятно, станут более прохладными, считает директор Центра геополитических исследований и ассоциированный профессор Рижского университета Страдиня Марис Анджанс.
Марис Анджанс отметил, что эти изменения связаны не только с личностью президента США Дональда Трампа, но и с более широкими трансформациями американской политики в целом. Анджанс сослался на высказывание политолога Фрэнсиса Фукуямы о том, что исключением была не первая администрация Трампа, а администрация бывшего президента США Джо Байдена, и что США уже не будут такими, как прежде. По словам Анджанса, с этими изменениями следует считаться как Европе в целом, так и Латвии.
Эксперт сообщил, что эту тенденцию отражает и Стратегия национальной безопасности администрации Трампа, которая, по его мнению, неблагоприятна для Европы, в том числе для стран Балтии. Анджанс указал, что при сравнении документов в стратегии администрации Байдена Россия четко определена как угроза, тогда как в стратегии Трампа больший акцент сделан на восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией. По его словам, это может свидетельствовать о желании США «перезапустить» отношения с Москвой.
В качестве возможного предвестника такого подхода Анджанс упомянул события в Беларуси, в том числе несколько этапов освобождения политических заключенных и смягчение отдельных санкций. Он подчеркнул, что Трамп смотрит на международные отношения скорее как предприниматель, используя тарифы как инструмент давления, при этом в таком подходе не проводится существенного различия между союзниками и «несоюзниками».
Анджанс отметил, что в Стратегии национальной безопасности администрации Трампа вновь подтверждается доктрина Монро, подчеркивающая, что в Западном полушарии — Северной и Южной Америке — нежелательно присутствие других великих держав. Он пояснил, что в стратегии делается акцент на Китае, тогда как Европа упоминается позже и одновременно критикуется за миграционную политику. По словам Анджанса, эта критика в Европе была услышана, и ряд стран уже существенно ужесточили свою иммиграционную политику.
Эксперт добавил, что Европа сохраняет для США важное значение как рынок, особенно в сфере услуг. Он подчеркнул, что для американских технологических компаний ЕС является значимым рынком сбыта, а Европа — платежеспособным потребителем, несмотря на критическое отношение Трампа к ЕС. По мнению Анджанса, американские предприниматели хорошо осознают значимость европейского рынка, поскольку одного внутреннего рынка США недостаточно, тогда как другие потенциальные рынки, в том числе Китай или Индия, создают для американских компаний дополнительные вызовы.
В то же время Анджанс отметил, что США недовольны тем, что регулирование ЕС и санкции периодически затрагивают американские технологические компании, а также выдвигают упреки в адрес свободы слова в Европе, которые он охарактеризовал как необоснованные. По мнению эксперта, без европейского рынка США было бы значительно сложнее сохранять свое глобальное влияние.