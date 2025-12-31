Латвийский политолог: стратегия США может осложнить ситуацию для Европы и Балтии

Марис Анджанс отметил, что эти изменения связаны не только с личностью президента США Дональда Трампа, но и с более широкими трансформациями американской политики в целом. Анджанс сослался на высказывание политолога Фрэнсиса Фукуямы о том, что исключением была не первая администрация Трампа, а администрация бывшего президента США Джо Байдена, и что США уже не будут такими, как прежде. По словам Анджанса, с этими изменениями следует считаться как Европе в целом, так и Латвии.