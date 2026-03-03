Жителям Латвии показали цифры, которые мало кто осознает: за год через безнал прошло 1,2 трлн евро
Латвийские поставщики платежных услуг (кредитные учреждения, учреждения электронных денег, платежные учреждения, Банк Латвии и Государственная казна) в 2025 году совершили 934 млн безналичных платежей клиентов на общую сумму 1,2 трлн евро. В среднем в день проводилось 2,6 млн платежей на сумму 3,3 млрд евро.
По сравнению с 2024 годом общее число безналичных платежей клиентов в 2025 году увеличилось на 7%, а объем платежей — на 11%. В 2025 году 60% всех платежей были совершены с помощью платежных карт, а 36% составили кредитные переводы клиентов; наблюдался рост как числа карточных платежей, так и кредитных переводов.
Рост общего объема платежей в основном обеспечили кредитные переводы. Их количество и объем (без учета внутрибанковских платежей) составили 111,3 млн платежей на сумму 162,1 млрд евро — число платежей выросло на 11%, а объем — на 10%.
В 2025 году было совершено 35 тыс. мошеннических платежей на сумму 10,5 млн евро. Число мошеннических платежей увеличилось на 9%, но объем снизился на 12%. В среднем в день осуществлялось 19 мошеннических кредитных переводов и 77 мошеннических карточных платежей.
К концу 2025 года было выпущено 2,3 млн платежных карт латвийских поставщиков платежных услуг для физических лиц (в среднем 1,2 карты на одного жителя).
Клиентам латвийских поставщиков платежных услуг были доступны 51,3 тыс. мест приема карт (POS), 867 банкоматов в Латвии, а также 7,8 тыс. POS и 7 банкоматов, которые латвийские поставщики платежных услуг обеспечивают за рубежом. К концу 2025 года у латвийских поставщиков платежных услуг было 3,2 млн расчетных счетов физических лиц (в среднем 1,7 расчетного счета на одного жителя).