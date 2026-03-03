Жителям Латвии показали цифры, которые мало кто осознает: за год через безнал прошло 1,2 трлн евро

По сравнению с 2024 годом общее число безналичных платежей клиентов в 2025 году увеличилось на 7%, а объем платежей — на 11%. В 2025 году 60% всех платежей были совершены с помощью платежных карт, а 36% составили кредитные переводы клиентов; наблюдался рост как числа карточных платежей, так и кредитных переводов.