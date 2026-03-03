Литва начинает эвакуацию наиболее уязвимых граждан из Объединенных Арабских Эмиратов
На фоне напряженности на Ближнем Востоке Литва начинает эвакуацию наиболее уязвимых групп своих граждан из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и соседних стран.
«Учитывая ограниченные возможности выезда в безопасные государства, было принято решение начать эвакуацию наиболее уязвимых групп граждан Литвы из Объединенных Арабских Эмиратов и других соседних стран, где передвижение по суше в настоящее время не представляет чрезмерной угрозы для жизни», — сообщила во вторник в социальной сети Facebook премьер-министр Литвы Инга Ругинене.
По ее словам, Министерство иностранных дел Литвы активно работает и отдельно проинформирует о возможностях эвакуации тех, кто зарегистрировался и попросил помощи для выезда.
Ругинене добавила, что выезд из Израиля и Ливана в настоящее время небезопасен.
Премьер-министр призвала соблюдать рекомендации местных властей и находиться поблизости от убежищ. Также она обратилась к гражданам Литвы, находящимся в наиболее опасных точках, с просьбой продолжать следовать рекомендациям Министерства иностранных дел и при необходимости звонить на информационную линию.
По данным МИД, в регионе находятся около 2000 граждан Литвы. Более половины из них — в ОАЭ.