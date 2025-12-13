Пора отменить праздники? Объявлено, что жители Латвии слишком мало работают

Сами жители Латвии считают, что в неделю вокруг «длинных выходных» — в период, когда праздничные дни предшествуют выходным или следуют за ними, — в целом работают столько же, сколько обычно. Такую оценку в опросе, проведенном Domnica LaSER, дали 58% респондентов. 26% признали, что работают больше, чтобы выполнить отложенные на праздники работы, а 14% отметили снижение своей производительности.