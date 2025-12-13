Пора отменить праздники? Объявлено, что жители Латвии слишком мало работают
По сравнению с другими странами Европейского союза (ЕС) в Латвии нет существенно большего количества выходных дней. Жители не чувствуют себя отдохнувшими, в то время как предпринимателей негативно затрагивают переносы рабочих дней и другие особенности латвийской системы, говорится в докладе аналитического центра Domnica LaSER «Каждый день как праздник: система праздничных дней в Латвии».
Не больше, чем у других
В Латвии и Литве количество выходных дней сопоставимо — 32 дня, включая минимальное количество дней ежегодного отпуска и праздничные дни. Это на три дня больше, чем в Германии и Нидерландах, где число выходных является наименьшим. Больше всего выходных дней в Эстонии (41 день) и Франции (42 дня).
Сами жители Латвии считают, что в неделю вокруг «длинных выходных» — в период, когда праздничные дни предшествуют выходным или следуют за ними, — в целом работают столько же, сколько обычно. Такую оценку в опросе, проведенном Domnica LaSER, дали 58% респондентов. 26% признали, что работают больше, чтобы выполнить отложенные на праздники работы, а 14% отметили снижение своей производительности.
Работодатели за все платят
Ранее опубликованные оценки Банка Латвии и Министерства финансов свидетельствуют о том, что негативное влияние одного праздничного дня оценивается в диапазоне от 0,2% до 0,4% ВВП. С учетом таких особенностей латвийской экономики, как низкие сбережения населения и значительная доля производства, торговли и общественного питания в народном хозяйстве, в докладе подчеркивается, что рост потребления, вызванный праздничными днями, вероятнее всего, не компенсирует их негативное влияние на ВВП.
Действующая система праздничных дней создает для предпринимателей дополнительные издержки, особенно в случаях, когда рабочий день приходится на выходной. Существуют также официальные праздничные дни, которые жители физически ощущают минимально (например, День матери или Пятидесятница), однако на работодателей по-прежнему распространяется обязанность выплачивать двойную ставку за работу в праздничный день.
«Перенос рабочего дня, если он приходится между праздниками, является практикой, наблюдаемой лишь в нескольких постсоветских странах. В то же время очевидно, что для латвийских компаний, работающих на международном уровне, это дополнительное обременение, поскольку необходимо подстраиваться под график партнеров и одновременно в соответствии с латвийским законодательством выплачивать двойную ставку за работу в выходной день", — отмечают авторы доклада.
В других странах Европы политика в отношении рабочих дней, приходящихся между праздничными днями, предполагает большую гибкость: нередко работники предпочитают использовать свои дни отпуска, либо работодатели по собственной инициативе предлагают дополнительный выходной.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что Сейм Латвии примет важное решение, которое коснется всех работающих в стране.