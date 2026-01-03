Ругательства помогают стать сильнее: что выяснили ученые

По словам автора исследования психолога Ричарда Стивенса, во многих ситуациях люди сознательно или бессознательно сдерживают себя и не используют весь свой физический потенциал. «Ругательства — это простой и доступный способ помочь себе почувствовать большую концентрацию, уверенность и снизить отвлекаемость. Они позволяют немного сильнее "нажать" на себя», — поясняет Стивенс.