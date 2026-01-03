Ругательства помогают стать сильнее: что выяснили ученые
Произнесение ругательств в моменты раздражения или напряжения часто приносит ощущение облегчения. Однако, как показывают научные исследования, у брани есть не только эмоциональный, но и вполне измеримый физический эффект.
Согласно данным, опубликованным Американской психологической ассоциацией, ругательства могут повышать физическую работоспособность человека. В частности, они помогают лучше справляться с задачами, требующими силы и выносливости, снижая психологические ограничения и побуждая прикладывать больше усилий.
Как это работает
По словам автора исследования психолога Ричарда Стивенса, во многих ситуациях люди сознательно или бессознательно сдерживают себя и не используют весь свой физический потенциал. «Ругательства — это простой и доступный способ помочь себе почувствовать большую концентрацию, уверенность и снизить отвлекаемость. Они позволяют немного сильнее "нажать" на себя», — поясняет Стивенс.
Предыдущие исследования Стивенса и его коллег уже неоднократно показывали связь между ругательствами и улучшением результатов в физически сложных условиях. Этот эффект наблюдался, например, при удержании руки в ледяной воде или при выполнении статических силовых упражнений, таких как удержание веса тела во время отжиманий от стула.
«Это уже хорошо воспроизводимый и надежный эффект. Вопрос лишь в том, почему он возникает и каков психологический механизм», — отмечает ученый.
Эксперимент: ругаться или нет
Исследователи предположили, что ругательства вводят человека в более свободное и раскрепощенное психическое состояние. В таком состоянии люди меньше ограничены социальными нормами и внутренними сомнениями, что позволяет им прикладывать больше усилий.
Чтобы проверить эту гипотезу, команда ученых провела два эксперимента с участием 192 человек. Участникам предлагалось выполнять упражнение — удерживать вес собственного тела, опираясь на стул. Во время выполнения задания каждые две секунды они либо повторяли выбранное ими ругательное слово, либо нейтральное слово.
После завершения упражнения участники отвечали на вопросы о своем состоянии во время выполнения задания.
Анкеты оценивали сразу несколько психологических факторов, включая:
- уровень позитивных эмоций;
- восприятие задания как забавного или неприятного;
- степень отвлеченности;
- уверенность в себе;
- состояние психологической «потока» — глубокой концентрации и погруженности в деятельность.
Результаты подтвердили прежние выводы: участники, которые ругались во время упражнения, удерживали нагрузку значительно дольше, чем те, кто повторял нейтральные слова.
При объединении данных двух экспериментов с результатами более раннего исследования выяснилось, что преимущество в выполнении задания было связано с более высоким уровнем психологического потока, большей уверенностью в себе и меньшей отвлекаемостью.
Почему мы ругаемся
«Эти результаты помогают понять, почему ругательства настолько распространены, — говорит Стивенс. — Брань — это буквально бесплатный, не связанный с медикаментами, энергетически нейтральный и легко доступный инструмент, который может помочь повысить эффективность в нужный момент».
Иными словами, иногда крепкое слово — это не просто эмоция, а способ мобилизовать внутренние ресурсы организма. Таким образом, несмотря на негативное отношение общества к нецензурной лексике, наука показывает: в определенных ситуациях она может выполнять вполне практическую функцию, помогая человеку раскрывать свои физические возможности.