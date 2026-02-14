Тушили всем поселком: жители подвозили воду, пока спасатели боролись с огнем под Огре

Пожар площадью 1000 квадратных метров начался в четверг вскоре после 14:00. Когда прибыли спасатели, здание уже сильно горело, окрестности были заполнены плотной завесой дыма, и пришлось срочно начинать спасательные работы. Всего на место происшествия прибыли шесть автоцистерн, а также дополнительная техника, сообщает «Degpunktā». «Работа была не из легких. Это был пожар повышенной опасности», — говорит заместитель командира Огрского подразделения Государственной пожарно-спасательной службы Артурс Рейнхолдс, уточняя, что горело хозяйственное здание с подвалом.