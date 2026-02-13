Налог не объедешь: жителей Латвии предупредили о расширении действия дорожного сбора

«Расширение охвата виньетки предотвратит повреждение региональных автомобильных дорог, не предназначенных для грузовых перевозок. Важно, что ALN не распространяется на всю сеть региональных дорог, а применяется с учетом их функций, интенсивности движения и характера использования. В то же время собранный сбор позволит восстановить эти дороги. Виньетки, как и прежде, не требуются для грузовых автомобилей, которые не используют дороги, облагаемые сбором, например для тех, кто перевозит грузы в рамках своего хозяйства или в ближайшей округе и не ездит по дорогам, на которые распространяется сбор. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, призываю своевременно ознакомиться с дополнительными дорогами и участками дорог, включенными в закон», — поясняет директор Департамента автотранспорта Министерства сообщения Таливалдис Вектеранс.