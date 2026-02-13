Налог не объедешь: жителей Латвии предупредили о расширении действия дорожного сбора
Как информирует Министерство сообщения, с 1 марта 2026 года вступают в силу поправки к Закону о сборе за пользование автомобильными дорогами (ALN), предусматривающие изменения ставок и расширение охвата дорог. Как и ранее, сбор за пользование дорогами обязаны платить только грузовые автомобили с полной массой свыше 3000 кг. Виньетки по-прежнему не требуются для легковых автомобилей с полной массой свыше 3000 кг.
В актуальной редакции закона ALN расширен охват виньетки с целью исключить возможность уклонения от уплаты сбора, поскольку перевозчики в транзите нередко сознательно выбирали маршруты, находящиеся вне территории применения сбора.
Сбор распространяется на автомобильные дороги или их участки, которые функционально используются как объездные пути для обхода государственных главных автомобильных дорог, на которые распространяется ALN, то есть на все участки дорог, ведущие к пунктам пересечения границы Терехово, Гребнево и Патерниеки, обеспечивая, что сбор юридически применяется ко всему расстоянию до государственной границы. Также ALN распространяется на автомобильные дороги, которые служат основными подъездными путями к портам Латвии.
«Расширение охвата виньетки предотвратит повреждение региональных автомобильных дорог, не предназначенных для грузовых перевозок. Важно, что ALN не распространяется на всю сеть региональных дорог, а применяется с учетом их функций, интенсивности движения и характера использования. В то же время собранный сбор позволит восстановить эти дороги. Виньетки, как и прежде, не требуются для грузовых автомобилей, которые не используют дороги, облагаемые сбором, например для тех, кто перевозит грузы в рамках своего хозяйства или в ближайшей округе и не ездит по дорогам, на которые распространяется сбор. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, призываю своевременно ознакомиться с дополнительными дорогами и участками дорог, включенными в закон», — поясняет директор Департамента автотранспорта Министерства сообщения Таливалдис Вектеранс.
Ставки сбора за пользование автомобильными дорогами для грузовых автомобилей класса N1 (полная масса 3001–3500 кг) в 2026 году сохраняются на уровне 2025 года, с 2027 года их планируется изменить. Крестьянские хозяйства, зарегистрировавшись в Службе поддержки села, освобождаются от приобретения виньетки на девять месяцев (с 1 марта по 30 ноября) вместо прежних 2,5 месяца. Также 50-процентная скидка на один грузовой автомобиль класса N1 предоставляется многодетным семьям и семьям реэмигрантов при приобретении виньетки сроком на 30 дней или на год.
