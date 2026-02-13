В Кекаве сотрудник магазина проверял лотерейные билеты и "выиграл" уголовное дело

Реагируя на полученное заявление, сотрудники полиции провели процессуальные действия. В качестве подозреваемого признан мужчина 1987 года рождения, который работал в данном магазине и ранее уже был судим за имущественные преступления. В ходе расследования установлено, что 20 января этого года он несколько раз похищал лотерейные билеты номиналом 5, 10 и 20 евро, размещенные у касс магазина. После этого мужчина стирал защитный слой билетов, проверяя, не оказался ли среди них выигрышный.