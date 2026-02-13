Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Сегодня 15:33
Rīgas satiksme предупреждает - на платежных автоматах обнаружены подозрительные наклейки
Муниципальная компания Rīgas satiksme сообщает в социальной сети X, что контролеры автостоянок обнаружили и удалили с платёжных автоматов подозрительные наклейки небольшого размера с QR-кодами.
«Мы уверены, что это мошенничество. Призываем клиентов быть крайне внимательными! Ни в коем случае не сканируйте такие наклейки и не передавайте свои личные или банковские данные», — говорится в сообщении компании.
Autostāvvietu kontrolieri uz apmaksas automātiem pamanījuši un noņēmuši aizdomīgas, neliela izmēra kvadrātkoda uzlīmes. ❌️ Esam pārliecināti, ka tās ir krāpnieciskas. Aicinām klientus būt ļoti uzmanīgiem! Nekādā gadījumā neskenējiet šādas uzlīmes un nenododiet savus personīgos… pic.twitter.com/zSxdqHNpPm— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) February 13, 2026