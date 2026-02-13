Rīgas satiksme предупреждает - на платежных автоматах обнаружены подозрительные наклейки
фото: LETA
Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия

Отдел новостей

Otkrito.lv

Муниципальная компания Rīgas satiksme сообщает в социальной сети X, что контролеры автостоянок обнаружили и удалили с платёжных автоматов подозрительные наклейки небольшого размера с QR-кодами.

«Мы уверены, что это мошенничество. Призываем клиентов быть крайне внимательными! Ни в коем случае не сканируйте такие наклейки и не передавайте свои личные или банковские данные», — говорится в сообщении компании.

Темы

Rīgas satiksmeРигаМошенничество

