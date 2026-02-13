"Снега никогда не видели?" Жители Латвии возмущены оповещениями на телефоны из-за метели в 7 утра

Другие пользователи тоже жалуются: «Я чуть инфаркт не получила. Неужели нельзя присылать это обычным СМС, а не устраивать звуковую атаку?», «Что за паника из-за снега? Февраль на дворе, Латвия, не Майорка. Снега никогда не видели?», «Такое ощущение, будто жители впервые увидели слово "метель"», «У меня без звука, но так завибрировал, что я подпрыгнула. Другие формулируют мягче, но с тем же смыслом: «Понимаю, что это предупреждение, но когда телефон начинает вибрировать в семь утра, это все равно будит. Особенно если ты ставишь "не беспокоить", чтобы хоть немного выспаться», «Не обязательно, чтобы орало на весь дом — достаточно, что оно вибрирует так, что просыпаются все, кто рядом».