"Снега никогда не видели?" Жители Латвии возмущены оповещениями на телефоны из-за метели в 7 утра
Пятница, 13 февраля, началась для многих жителей Латвии не с ароматного кофе, а с резкого пронзительного звука. В 7:00 утра на мобильные телефоны по всей стране пришло экстренное оповещение (система cell broadcast). Государственная пожарно-спасательная служба совместно с метеорологами перешла в режим «боевой готовности»: на страну обрушился снегопад и метель.
Согласно тексту сообщения, который продублирован на латышском и английском языках, в пятницу ожидается продолжительный и очень сильный снегопад. Толщина снежного покрова за день может увеличиться на 10 см, а видимость на дорогах будет критически низкой.
Власти предупреждают: возможны поломки веток деревьев и повреждения линий электропередач. «Будьте готовы!» — призывает сообщение. Однако, судя по реакции в социальных сетях, многие оказались «готовы» только к тому, чтобы выплеснуть гнев на систему оповещения.
Как только первый шок от резкого звука прошел, латвийский сегмент Facebook и X заполнился эмоциональными постами.
«Я только час назад вернулся с ночной смены, — пишет один из пользователей. — Только провалился в сон, и тут этот звук, будто началась ядерная война! Спасибо за заботу, теперь я буду очень бодрым и очень злым весь день!»
Другие пользователи тоже жалуются: «Я чуть инфаркт не получила. Неужели нельзя присылать это обычным СМС, а не устраивать звуковую атаку?», «Что за паника из-за снега? Февраль на дворе, Латвия, не Майорка. Снега никогда не видели?», «Такое ощущение, будто жители впервые увидели слово "метель"», «У меня без звука, но так завибрировал, что я подпрыгнула. Другие формулируют мягче, но с тем же смыслом: «Понимаю, что это предупреждение, но когда телефон начинает вибрировать в семь утра, это все равно будит. Особенно если ты ставишь "не беспокоить", чтобы хоть немного выспаться», «Не обязательно, чтобы орало на весь дом — достаточно, что оно вибрирует так, что просыпаются все, кто рядом».
Впрочем, далеко не все разделяют это негодование. В тех же ветках обсуждений развернулись нешуточные баталии между «пострадавшими от звука» и теми, кто считает такие меры необходимыми. «Послушайте, нашим людям всегда всё плохо, — парирует в комментариях рижанка. — Если бы из-за метели случился коллапс, фуры перегородили дороги, а власти промолчали — вы бы первые кричали: "Почему нас не предупредили?! Почему службы спят?!". Теперь предупредили заранее, чтобы люди дважды подумали, выезжать ли на машине — опять не так. Удивительная способность вечно быть недовольными».
Специалисты по IT в комментариях к гневным постам терпеливо напоминают: если вы не хотите получать подобные уведомления, систему можно настроить под себя. В настройках большинства смартфонов в разделе «Уведомления» есть пункт «Экстренные оповещения» (Emergency alerts), где можно отключить как оранжевые, так и другие уровни предупреждений.
«Если вам спокойный сон важнее безопасности на дороге или риска оказаться под упавшим деревом — просто передвиньте ползунок в настройках и живите спокойно, не надо портить нервы себе и окружающим», — советуют более прагматичные пользователи.
На данный момент снегопад продолжается, и дорожные службы просят водителей быть предельно осторожными. А пока латвийцы продолжают спорить: что же страшнее — метель за окном или звук государственного «будильника» в семь утра.