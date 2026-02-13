После метелей в Латвию придут 30-градусные морозы

После метели погода в Латвии прояснится и начнет поступать холодный воздух с севера, прогнозируют синоптики. В ночь на субботу, начиная с западных районов страны, снегопады прекратятся и облачность уменьшится, однако местами сохранится поземка. В Латгале снег и метель продолжатся до утра, на юге региона возможен ледяной дождь. При порывистом северном, северо-восточном ветре температура воздуха понизится до -9…-14 градусов.