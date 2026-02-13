В Риге вывели 112 единиц техники на расчистку снега: работа будет идти весь день

Общая протяженность дорог, которые необходимо очищать в Риге, составляет 1136 км. Уборка ведется в приоритетном порядке: сначала магистральные улицы и те, по которым ходит общественный транспорт, затем мосты и путепроводы, также обеспечивается очистка велодорожек. Улицы меньшего значения (в микрорайонах) чистят после приведения в порядок магистралей. Для содержания улиц в микрорайонах планируются разные методы: для уменьшения гололеда и скользкости будут последовательно применять нарезку борозд в ледяной корке (рифление). Там, где это невозможно, будут посыпать песчано-соляной смесью. Особое внимание уделят перекресткам на небольших улицах, однако нужно учитывать, что после обработки улицы могут снова обледенеть.