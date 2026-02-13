В Риге вывели 112 единиц техники на расчистку снега: работа будет идти весь день
Сегодня утром Ригу накрыл сильный снегопад, и в столице к работам по содержанию улиц и тротуаров привлечены 70 единиц техники для очистки проезжей части и 42 — для уборки тротуаров.
С ночи городские магистрали усиленно посыпают противоскользящей смесью, а рано утром начали повторную очистку улиц от снега. Тротуары с раннего утра чистят в историческом центре Риги, а в остальной части города их планируют начать убирать примерно с 12:00. Работы продолжатся весь день, поскольку, по прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, снег будет идти до вечера. Муниципальные службы следят за ситуацией и будут повторно чистить улицы и тротуары по мере необходимости.
Общая протяженность дорог, которые необходимо очищать в Риге, составляет 1136 км. Уборка ведется в приоритетном порядке: сначала магистральные улицы и те, по которым ходит общественный транспорт, затем мосты и путепроводы, также обеспечивается очистка велодорожек. Улицы меньшего значения (в микрорайонах) чистят после приведения в порядок магистралей. Для содержания улиц в микрорайонах планируются разные методы: для уменьшения гололеда и скользкости будут последовательно применять нарезку борозд в ледяной корке (рифление). Там, где это невозможно, будут посыпать песчано-соляной смесью. Особое внимание уделят перекресткам на небольших улицах, однако нужно учитывать, что после обработки улицы могут снова обледенеть.
Во время снегопада главная задача уборки и посыпки — обеспечить проезжаемость улиц. Следует иметь в виду, что при интенсивной метели значительное количество снега может снова появиться на дорогах за очень короткое время — в том числе вскоре после очистки.
Прилегающие к муниципальным улицам тротуары в городе очищают централизованно. В первую очередь посыпают тротуары с наиболее интенсивным пешеходным потоком. От снега и льда тротуары будут очищать на ширину 1,5 метра.
Муниципалитет призывает жителей сообщать о неубранных улицах или тротуарах по информационному телефону Рижского самоуправления 1201.
Также напоминают: владельцы территорий, к чьим участкам прилегают тротуары, должны продолжать их уборку так же, как и раньше. Рижское самоуправление обеспечивает владельцев и управляющих прилегающих территорий противоскользящим посыпочным материалом: жители могут бесплатно получить 50 кг песка. Получать его можно каждую неделю по адресам Центра жителей рижских районов и Управления содержания Департамента городской среды и мобильности — предварительно записавшись в Центре жителей районов или позвонив по единому информационному телефону 1201.