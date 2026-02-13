"Мы справимся": почему в Риге в пятницу не стали вводить "снежные билеты"
Снегопад накрыл Латвию, но Рига решила обойтись без бесплатного проезда. Городские службы уверяют, что справятся с уборкой своими силами. При этом один день "снежных билетов" обходится бюджету до 200 000 евро.
Так называемых "снежных билетов" в Риге в пятницу не будет, поскольку службы справятся с ожидаемым объемом снега, заявил в интервью Латвийскому радио исполнительный директор города Риги Янис Ланге. Такое решение принято после консультаций с различными службами, в том числе с метеорологами, пояснил он.
Ланге пояснил, что цель "снежных билетов" — помочь службам в тяжелых условиях лучше убирать снежные заносы и сугробы. Однако столь большой объем снега сейчас не прогнозируется, отметил он. Ланге также добавил, что в день действия "снежных билетов" это обходится самоуправлению до 200 000 евро.
Говоря об уборке тротуаров, Ланге призвал учитывать, что "снежинки в воздухе ловить никто не будет".
"Это нормально, если есть небольшой слой снега, несколько сантиметров допустимы. Конечно, во время снегопада мы не можем ожидать, что все тротуары будут черными, да и такого требования нет. Нам важно обеспечить такие условия, чтобы по Риге можно было передвигаться, чтобы город функционировал", — подчеркнул он.
Этой зимой самоуправление потратило на очистку и содержание дорог и тротуаров менее 50% запланированных на эти цели средств — около десяти миллионов евро, сказал Ланге.
Как уже сообщалось, в пятницу и в ночь на субботу в Латвии будет бушевать метель, которая во многих местах страны, возможно, станет самой сильной этой зимой, прогнозируют синоптики.
На большей части страны ожидается от 10 до 25 сантиметров свежего снега, меньше снега выпадет на северо-западе — в Вентспилсском крае и на мысе Колка, а также в районе Салацгривы и Руйиены. Восточный, северо-восточный ветер в порывах усилится до 11–16 метров в секунду, на курземском побережье Рижского залива — до 20 метров в секунду.
Latvijas valsts ceļi призвало водителей в пятницу из-за метели планировать дополнительное время на дорогу. В компании подчеркивают, что автодороги сегодня могут быть заснеженными и занесенными, а видимость может быть затруднена. В то же время региональные и местные автодороги с меньшей интенсивностью движения сегодня и в субботу могут быть особенно трудно проезжаемыми.