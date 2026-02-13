"Мы справимся": почему в Риге в пятницу не стали вводить "снежные билеты"

Latvijas valsts ceļi призвало водителей в пятницу из-за метели планировать дополнительное время на дорогу. В компании подчеркивают, что автодороги сегодня могут быть заснеженными и занесенными, а видимость может быть затруднена. В то же время региональные и местные автодороги с меньшей интенсивностью движения сегодня и в субботу могут быть особенно трудно проезжаемыми.