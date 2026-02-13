Холодный январь увеличил спрос на газ в Латвии - хватит ли запасов на остальную зиму?

Январь в Латвии и во всем регионе Балтийского моря был холоднее обычного, поэтому природный газ активно использовался как для отопления, так и для производства электроэнергии. Из-за нетипичных холодов потребление газа выросло также в Литве, Эстонии и Финляндии. В настоящее время в Инчукалнском подземном газохранилище доступно 6,2 тераватт-часа (ТВт/ч) природного газа, что составляет 24% технической мощности хранилища. Для сравнения: в 2025 году общее потребление природного газа в Латвии составило 8,7 ТВт/ч.