В Марупе стал на 50% дороже, в Риге даже снизился: почему изменился налог на недвижимость
На фоне высоких счетов за отопление и электричество часть жителей пригородов Риги получила уведомления об увеличении налога на недвижимость. В то же время в столице для некоторых собственников сумма налога, наоборот, уменьшилась. При этом законодательство в сфере налога на недвижимость (NĪN) не менялось уже десять лет, поэтому у жителей возникает закономерный вопрос — почему суммы в этом году отличаются от прошлогодних.
Житель Марупского края Том Булиньш рассказал, что его земельный участок площадью 0,4 гектара пока не застроен — электричество планируется подвести весной. Если в прошлом году земельный налог составлял 88 евро, то в этом году он вырос примерно на 50 %.
«Но больше всего вопросов возникает потому, что в пределах нашего небольшого посёлка, где участки по сути одинаковые, разве что немного различаются по размеру, у кого-то налог вырос всего на пару евро, а у кого-то значительно — на 50 % и более».
Председатель думы Марупского края Айвар Оситис отметил, что со стороны самоуправления порядок расчёта налога не менялся, пишет LSM.lv. Жители, задекларированные в крае, по-прежнему получают 50-процентную скидку. При этом сумма налога увеличивается после ввода новостройки в эксплуатацию, поскольку кадастровая стоимость здания становится выше.
«Безусловно, кадастровая стоимость здания в этом случае совершенно иная, чем когда оно ещё числится как новостройка. Людей тревожат отдельные случаи, когда налог существенно вырос без изменения фактических обстоятельств. В таких случаях основанием для роста стали, надо признать, неточные данные Государственной земельной службы, которые были переданы самоуправлениям при подготовке уведомлений о налоге на недвижимость. Как только мы получим новые и уточнённые данные от Государственной земельной службы, предполагаю, что уведомления будут пересмотрены и произведены перерасчёты».
В Риге уведомления о налоге уже направлены 98 % жителей. Руководитель управления доходов Рижской думы Инара Папина пояснила, что пониженная ставка применяется только к тем объектам, в которых задекларированы жители.
«Чтобы получить пониженную ставку — 0,2 % от кадастровой стоимости, в жилье должен быть задекларирован человек. Если никто не задекларирован, применяется базовая ставка 1,5 %, что значительно увеличивает налог. В Риге действует очень широкая система льгот — у нас 32 категории льгот. Возможно, в отличие от других самоуправлений, мы установили условие предоставления льгот через электронные каналы связи, чтобы избежать отправки бумажных документов».
Она также подчеркнула, что при изменении суммы налога стоит обратить внимание на кадастровую стоимость. Базовая оценка не изменилась, однако при изменении характеристик объекта меняется и кадастровая стоимость — например, при изменении площади земли, наличии обременений или смене целевого назначения. В этом году к землям исторического центра будет применён коэффициент 0,7.
«Если говорить о типовых квартирах в микрорайонах — стандартная двухкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров — налог может колебаться от 50 до 80 евро. Таким образом, сейчас налогоплательщикам не стоит ожидать роста — наоборот, кто-то даже получит меньший налог».
Информацию о льготах по налогу на недвижимость можно найти на сайтах самоуправлений. Если возникают вопросы по начислениям, следует обращаться в свое самоуправление, а по поводу изменений кадастровой стоимости — в Государственную земельную службу.