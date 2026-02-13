В Марупе стал на 50% дороже, в Риге даже снизился: почему изменился налог на недвижимость

«Безусловно, кадастровая стоимость здания в этом случае совершенно иная, чем когда оно ещё числится как новостройка. Людей тревожат отдельные случаи, когда налог существенно вырос без изменения фактических обстоятельств. В таких случаях основанием для роста стали, надо признать, неточные данные Государственной земельной службы, которые были переданы самоуправлениям при подготовке уведомлений о налоге на недвижимость. Как только мы получим новые и уточнённые данные от Государственной земельной службы, предполагаю, что уведомления будут пересмотрены и произведены перерасчёты».