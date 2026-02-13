Как сообщали российские СМИ, Бомис Нормунд и Татьяна Приходько, использовали доли «Рижского хлеба» для спонсирования украинских нацбатальонов «Азов» и «Айдар». В период с 2023 по 2025 год латвиец пожертвовал через Ziedot.lv более 36,8 тысячи на оружие и боеприпасы для ВСУ.