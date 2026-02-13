"Рижский хлеб" в России официально признан "террористической организацией"
Российская служба финансового мониторинга — "Росфинмониторинг" — внесла в список террористов и экстремистов компанию «Рижский хлеб» («Rīgas maize»), а также её владельцев — гражданина Латвии Нормунда Бомиса и гражданку Украины Татьяну Приходько. Информация опубликована в официальной базе ведомства.
Ранее Генеральная прокуратура РФ заявила, что эта структура использовалась как источник финансирования экстремистской деятельности.
В августе прошлого года Родниковский районный суд Ивановской области обратил в доход государства 50% долей компании «Рижский хлеб», которые принадлежат гражданину Латвии. Прокуратура тогда отметила, что ответчики входят в объединение хлебопеков с «ярко выраженным антироссийским характером». В него же входят киевское ООО «Хлебный гурман» (ТОВ «Хлiбний гурман») и латвийское ООО Lielezers.
Как сообщали российские СМИ, Бомис Нормунд и Татьяна Приходько, использовали доли «Рижского хлеба» для спонсирования украинских нацбатальонов «Азов» и «Айдар». В период с 2023 по 2025 год латвиец пожертвовал через Ziedot.lv более 36,8 тысячи на оружие и боеприпасы для ВСУ.
В 2008 году Нормунд Бомис был включён в список «1000 миллионеров Латвии», составленный изданием «Dienas Bizness». В 2010 году он баллотировался в 10-й Сейм от Национального объединения, однако депутатом не стал.