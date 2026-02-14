"Паула боролась с тяжелой депрессией": бывшая жена Микса Дукурса раскрыла новые детали исчезновения сестры певца
Комментируя исчезновение сестры своего бывшего мужа Микса Дукурса — Паулы Дукуре, бывшая супруга музыканта Лаура Дукуре в социальной сети Instagram предупредила, что ситуация очень серьёзная.
Ранее сообщалось, что певец Микс Дукурс обратился в социальных сетях к общественности с просьбой помочь в поисках своей пропавшей без вести сестры, певицы Паулы Дукуре.
По информации музыканта, Паула пропала вечером 12 февраля. Он просит всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении сестры, незамедлительно связаться с ним или с его спутницей жизни Эндией.
Ситуацию прокомментировала и бывшая жена Дукурса Лаура, написав: «Паула выписалась из учреждения психического здоровья и боролась с тяжёлой депрессией».
Лаура также отметила, что у Паулы может быть склонность причинять себе вред. Она призывает всех, кто что-либо знает о местонахождении Паулы или о том, кто может располагать такой информацией, не молчать.
Ранее сообщалось, что Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Паулу Дукуре, 1993 года рождения. 12 февраля около 18:00 женщина вышла из дома по адресу в Риге на улице Велдрес и с тех пор её местонахождение неизвестно.
Приметы: рост около 167 см, худощавого телосложения, коричневые волосы, зелёные глаза. Была одета в чёрное пальто, зеленовато-коричневую шапку и синие брюки.
Полиция призывает ознакомиться с фотографиями Паулы Дукуре и всех, кто знает о её возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.