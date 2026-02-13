"Да, она пропала!" - Микс Дукурс просит помочь в поисках сестры и призывает "думать о хорошем"
Певец Микс Дукурс обратился в социальных сетях к людям с просьбой помочь в поисках своей пропавшей без вести сестры — певицы Паулы Дукуре.
Артист не скрывал отчаяния и подтвердил факт исчезновения. «Это правда — она пропала без вести», — сказал музыкант в социальной сети Instagram, обращаясь к своим подписчикам.
Он поблагодарил всех за поддержку и одновременно призвал общественность не делать поспешных выводов, а сохранять позитивный настрой: «Давайте будем думать хорошие мысли и не делать преждевременных выводов. Я человек, который верит в хорошее».
По словам музыканта, Паула пропала вечером 12 февраля. Он просит всех, у кого есть какая-либо информация о возможном местонахождении сестры, немедленно связаться с ним или его супругой Эндией.
Ранее сообщалось, что Государственная полиция разыскивает без вести пропавшую Паулу Дукуре 1993 года рождения. 12 февраля около 18:00 женщина вышла из дома в Риге на улице Велдрес на Югле и с тех пор её местонахождение неизвестно.
Приметы: рост около 167 см, худощавого телосложения, коричневые волосы, зелёные глаза. Была одета в чёрное пальто, зеленовато-коричневую шапку и синие брюки.
Полиция призывает ознакомиться с фотографиями Паулы Дукуре и откликнуться всех, кто располагает информацией о её возможном местонахождении, позвонив по номеру 112.