На Югле пропала сестра певца Микса Дукурса Паула: полиция объявила розыск

Публично доступная информация свидетельствует, что Дукуре, например, ранее вместе с Эдием Дукурсом (отцом) и Миксом Дукурсом (братом) участвовала в латвийском национальном отборе Международного конкурса песни «Евровидение» 2011 года как группа D-Family. В 2012 году она участвовала в этом отборе с другой песней. В 2014 году была номинирована на латвийскую музыкальную награду за записи года в категории «Лучший дебют».