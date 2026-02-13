На Югле пропала сестра певца Микса Дукурса Паула: полиция объявила розыск
Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Паулу Дукуре - в Латвии она известна как певица и сестра певца Микса Дукурса.
12 февраля около 18.00 она вышла на улицу на Югле, по адресу улица Велдрес, после этого ее местонахождение неизвестно.
Женщина примерно 1,67 м ростом, худощавая, с каштановыми волосами и зелеными глазами. Была одета в черное пальто, зеленовато-коричневую шапку и синие брюки.
Полиция призывает ознакомиться с фотографиями Дукуре и откликнуться всех, кто знает о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 112.
Публично доступная информация свидетельствует, что Дукуре, например, ранее вместе с Эдием Дукурсом (отцом) и Миксом Дукурсом (братом) участвовала в латвийском национальном отборе Международного конкурса песни «Евровидение» 2011 года как группа D-Family. В 2012 году она участвовала в этом отборе с другой песней. В 2014 году была номинирована на латвийскую музыкальную награду за записи года в категории «Лучший дебют».