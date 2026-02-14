В Европарламенте призвали Брюссель не мучить людей непомерными ценами на электроэнергию
Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон направил письменное обращение председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором призвал отказаться от системы квот на выбросы CO₂. Об этом сообщает Postimees.
По словам Мадисона, реализация «зеленого курса» привела к ситуации, когда электроэнергия из-за квот на выбросы углерода стала непомерно дорогой для жителей и предприятий Европы.
«Система квот на выбросы CO₂ – это, по сути, скрытый налог, который ведет к росту цен на энергию из ископаемого топлива. В результате цены на электроэнергию достигли рекордного уровня, и страдают от этого не абстрактные рынки, а люди: пенсионеры, молодые семьи, предприниматели», – подчеркнул Мадисон.
«Рост цен был настолько резким, что многие европейские страны рассматривают возможность компенсации счетов за электроэнергию для населения и малых предприятий. Эта мера является краткосрочно необходимой, но в долгосрочной перспективе – абсурдной. Образно говоря, сначала роют яму, а затем подают упавшим в нее лестницу», – сказал он.
По словам Мадисона, нынешние мощности по производству «зеленой» энергии не покрывают потребностей Европы.
«Идеологическая жесткость не должна ставиться выше повседневного благополучия людей и экономической конкурентоспособности Европы», – считает депутат.
Хотя отмена квот на выбросы CO₂ может в краткосрочной перспективе сократить доходы бюджета, по мнению Мадисона, это приведет к быстрому оживлению экономики.
«Более дешевая энергия означает рост производства, снижение цен, увеличение потребления и новые инвестиции в Европу. В долгосрочной перспективе вырастут и налоговые поступления», – пояснил он.
