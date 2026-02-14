В Европарламенте призвали Брюссель не мучить людей непомерными ценами на электроэнергию

«Система квот на выбросы CO₂ – это, по сути, скрытый налог, который ведет к росту цен на энергию из ископаемого топлива. В результате цены на электроэнергию достигли рекордного уровня, и страдают от этого не абстрактные рынки, а люди: пенсионеры, молодые семьи, предприниматели», – подчеркнул Мадисон.