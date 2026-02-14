Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 14 февраля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Рассмотрите картину происходящего в целом, и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Между ситуацией на работе и домашними проблемами есть известное сходство, так что, при правильном подходе, вы можете убить двух зайцев сразу.
Телец
Сегодня самые простые и понятные вещи будут вызвать у вас чувство тягостного недоумения. Это не самый лучший день для напряжения мозгов, так что, во избежание нервного расстройства, лучше ничем их не занимать.
Близнецы
Сегодня всякое изменение будет к лучшему. Не то, чтобы все было настолько плохо, что от перемены ситуации можно было бы только выиграть, просто нынче - удачный в этом отношении день. Можно, к примеру, сходить в парикмахерскую и нимало при этом не беспокоиться о результате сего смелого решения.
Рак
Сегодня что-то напомнит вам о прошлом и о том, каким были вы несколько лет назад. Это напоминание подскажет вам довольно неожиданное решение для проблемы, которая вас занимает.
Лев
Сегодня вы и ваш внутренний мир можете стать для кого-то неразрешимой загадкой. Поможете ли вы этому человеку разобраться или воспользуетесь ситуацией в собственных целях - целиком зависит от вашего вкуса.
Дева
Упрямство - прекрасное развлечение, но толку от этого обычно немного. В делах любовных, по крайней мере, его практиковать следует в очень ограниченных количествах, особенно сегодня.
Весы
Не занимайтесь высказыванием предположений, это только заставит вас выглядеть глупо и не более. Сегодня вам стоит говорить лишь о том, что вы знаете наверняка.
Скорпион
Сегодня лучше действовать сообща. Одному столько не выпить.
Стрелец
Сегодня вам наверняка потребуется приложить немалые умственные усилия к решению какой-то проблемы. Возможно, придется пойти на мозговой штурм. Съешьте с утра шоколадку - способствует.
Козерог
Сегодня вы можете узнать из разговоров с окружающими очень и очень многое из того, что вам следовало бы знать и раньше, да не случилось. Не уклоняйтесь от этих бесед.
Водолей
Правила для того и пишут, чтобы их нарушать. Сегодня можете особенно не стесняться, если писаное слово попытается преградить вам дорогу. Хотя, конечно, иногда следует поинтересоваться, какая мера ответственности предполагается за подобную смелость.
Рыбы
Сегодня вы будете неоценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающей ситуации. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда, хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощны как и другие.