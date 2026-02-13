Исследователи объяснили, что именно может уменьшить размер будущей пенсии
Пенсионные системы Латвии и Эстонии устроены одинаково, да и в остальном страны весьма похожи, поэтому латвийским читателям могу быть интересны выводы одного исследования, проведенного недавно в соседнем государстве.
Многоступенчатая пенсионная система делает пенсии более устойчивыми к демографическим потрясениям, распределяя риски между рынком труда и рынками капитала, отмечает Центр мониторинга развития в новом исследовании "Размер и покупательная способность пенсии к 2050 году". ОБ этом сообщает rus.err.rr.
Руководитель исследований Центра мониторинга развития Уку Варблане пояснил, что нынешняя низкая рождаемость и сокращение населения Эстонии начнут влиять в первую очередь на тех пенсионеров, которые выйдут на пенсию после 2050 года. "Влияние низкой рождаемости на нетто-пенсию в 2050 году останется относительно небольшим, поскольку к тому времени трудоспособного возраста достигнет лишь часть малочисленных когорт, а большая часть рабочей силы будет принадлежать к предыдущим, более многочисленным поколениям. Однако после 2050 года негативное влияние нынешней низкой рождаемости на пенсии будет быстро расти", – сказал Варблане.
Центр мониторинга развития отмечает в исследовании, что из демографических факторов на размер будущей пенсии первой ступени в перспективе 2050 года будет влиять прежде всего миграция.
Миграционное сальдо ниже прогнозируемого, то есть разница между иммиграцией и эмиграцией, уменьшит пенсию первой ступени, поскольку в этом случае сократится число людей трудоспособного возраста – плательщиков социального налога.
Из макроэкономических предпосылок на будущие пенсии больше всего повлияют темпы роста производительности труда. Более быстрый, чем прогнозировалось, рост производительности повысит пенсии, но в то же время увеличит их отставание от средней зарплаты.
Важным фактором также является рост занятости. Например, если бы уровень занятости в Эстонии достиг одного из самых высоких показателей в Европейском союзе, пенсия первой ступени выросла бы более чем на 4% по сравнению с базовым прогнозом.
На размер будущей пенсии людей, присоединившихся ко второй и третьей ступеням, также существенно влияет доходность накопительных пенсий. Если средняя доходность второй ступени вырастет и сравняется со средним историческим уровнем третьей ступени, то пенсионная выплата из второй ступени увеличится примерно на четверть.
Значительно увеличивает будущую пенсию и более поздний выход на заслуженный отдых. Расчеты Центра мониторинга развития показывают, что выход на пенсию всего на два года позже увеличивает ее в среднем на 16-19%. Однако по сравнению с ситуацией, когда человек работает и одновременно получает пенсию, отсрочка ее получения становится финансово выгодной только в долгосрочной перспективе.