Исследователи объяснили, что именно может уменьшить размер будущей пенсии

Руководитель исследований Центра мониторинга развития Уку Варблане пояснил, что нынешняя низкая рождаемость и сокращение населения Эстонии начнут влиять в первую очередь на тех пенсионеров, которые выйдут на пенсию после 2050 года. "Влияние низкой рождаемости на нетто-пенсию в 2050 году останется относительно небольшим, поскольку к тому времени трудоспособного возраста достигнет лишь часть малочисленных когорт, а большая часть рабочей силы будет принадлежать к предыдущим, более многочисленным поколениям. Однако после 2050 года негативное влияние нынешней низкой рождаемости на пенсии будет быстро расти", – сказал Варблане.