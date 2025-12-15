Латвия начинает еженедельно сообщать о смертности в Европу: что это значит

В условиях, когда Европа все чаще сталкивается с новыми вызовами — от эпидемий до климатических экстремумов, — такой шаг становится не просто формальностью, а элементом общей безопасности. Цифры больше не остаются в тени — теперь они работают на предупреждение и защиту.