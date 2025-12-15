Латвия начинает еженедельно сообщать о смертности в Европу: что это значит
С 11 декабря Латвия делает важный шаг в системе общественного здоровья — страна начинает еженедельно передавать оперативные данные о смертности в европейскую сеть мониторинга EuroMOMO. Это означает, что информация о том, как и когда растет смертность, теперь будет анализироваться в режиме реального времени и сравниваться с показателями других стран Европы.
EuroMOMO — это общеевропейская система раннего предупреждения, которая позволяет заметить тревожные тенденции еще до того, как они перерастут в кризис. Именно такие данные помогают выявлять последствия эпидемий, экстремальных температур, перегрузки системы здравоохранения и других угроз, которые напрямую влияют на жизни людей, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Присоединившись к сети, Латвия стала частью сообщества из 27 стран и регионов, которые совместно следят за одним из самых чувствительных показателей общественного здоровья — смертностью. Эксперты подчеркивают: своевременные и сопоставимые данные позволяют быстрее принимать решения и предотвращать худшие сценарии.
Оперативная статистика будет обновляться каждую неделю. Процесс подготовки длился несколько месяцев — специалисты успешно настроили и протестировали техническую систему, и информация о Латвии уже появилась на официальном сайте EuroMOMO.
В условиях, когда Европа все чаще сталкивается с новыми вызовами — от эпидемий до климатических экстремумов, — такой шаг становится не просто формальностью, а элементом общей безопасности. Цифры больше не остаются в тени — теперь они работают на предупреждение и защиту.