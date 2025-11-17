Балтия получила мировую награду за историческую синхронизацию электросетей с Европой
Балтия официально в европейской энергосистеме — проект получил титул «Проект года».
Балтия получила мировую награду за историческую синхронизацию электросетей с Европой

Синхронизация электросетей стран Балтии с континентальной Европой получила мировое признание: престижный Project Management Institute назвал её «Проектом года». Ускоренная реализация, сотрудничество четырёх стран и выход из системы БРЭЛЛ сделали этот проект одним из самых масштабных инфраструктурных достижений региона.

Одна из крупнейших и наиболее известных в мире организаций по управлению проектами Project Management Institute (PMI) на церемонии награждения в Финиксе (США) отметила наградой реализацию проекта синхронизации, выполненного по сложному и ускоренному графику.

Руководитель подразделения эстонской энергокомпании Elering по синхронизации и кризисной готовности Ханнес Конт рассказал, что титул лучшего инфраструктурного проекта года в мире является серьезным международным признанием для проекта синхронизации, который выделялся своими масштабами и сотрудничеством четырех стран - от строительства инфраструктуры до преобразования ИТ-систем, систем мониторинга и рыночных систем. "Из-за российской агрессии и без того напряженный график пришлось ускорить еще на год, но мы смогли сообща успешно справиться с этой задачей", - сказал он.

PMI отметила, что синхронизация стран Балтии является выдающимся достижением, объединившим тысячи специалистов из четырех стран. Совместными усилиями были обеспечены энергонезависимость региона и укреплена его энергетическая безопасность.

Проект синхронизации реализовали в тесном сотрудничестве операторы электроэнергетических систем Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Существенную поддержку проекту оказали Европейский союз и Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии, предоставив техническое руководство, а также операционную и юридическую экспертизу. Проект софинансировался Европейским союзом.

8 февраля этого года страны Балтии вышли из контролируемой Россией электроэнергетической системы БРЭЛЛ, а 9 февраля их электросети были успешно подключены к синхронной зоне Европы. Синхронизация позволяет странам Балтии управлять своими электроэнергетическими системами в тесном сотрудничестве с другими странами континентальной Европы, обеспечивая стабильное и надежное управление частотой, укрепляя энергетическую независимость и повышая энергетическую безопасность во всем регионе. Теперь страны Балтии являются частью общеевропейской электросети, которая обслуживает более 400 млн потребителей в 26 странах.

Основанная в 1969 году PMI - некоммерческая организация со штаб-квартирой в США, насчитывающая 700 000 членов и 250 филиалов по всему миру. Институт разрабатывает международно признанные стандарты и сертификаты для специалистов по управлению проектами.

