Балтия получила мировую награду за историческую синхронизацию электросетей с Европой

Руководитель подразделения эстонской энергокомпании Elering по синхронизации и кризисной готовности Ханнес Конт рассказал, что титул лучшего инфраструктурного проекта года в мире является серьезным международным признанием для проекта синхронизации, который выделялся своими масштабами и сотрудничеством четырех стран - от строительства инфраструктуры до преобразования ИТ-систем, систем мониторинга и рыночных систем. "Из-за российской агрессии и без того напряженный график пришлось ускорить еще на год, но мы смогли сообща успешно справиться с этой задачей", - сказал он.