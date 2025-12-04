Граммы против евро: как супермаркеты могут поднимать цены так, что этого не видит даже график инфляции

По данным ЦСУ, с мая по октябрь цены на продукты в целом снизились на 0,2%. Скуя убеждена, что подключение более широкого круга торговцев повысит прозрачность и конкуренцию в отрасли: "Наша цель - отразить предложения всех розничных продавцов продовольствия, чтобы обеспечить полноценное сравнение цен. Но создать техническую инфраструктуру для передачи данных сложно, особенно для мелких торговцев, чьи системы часто нестандартизированы или несовместимы с автоматизированной передачей. Поэтому мы настойчиво обращаемся ко всем торговцам и предлагаем помощь в технических вопросах для постепенного присоединения".