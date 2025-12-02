В Иманте открывается крупнейший магазин Abrands на левом берегу: что там можно купить дешевле
В одном из крупнейших районов Риги — Иманте — 2 декабря откроется новый крупный магазин сети Abrands формата cash & carry, где будут продавать товары известных марок по сниженным ценам. Это станет самым большим магазином сети на левом берегу Даугавы и новой точкой для тех, кто привык делать большие и выгодные закупки.
Abrands представляет собой сеть магазинов формата cash & carry, которая специализируется на товарах известных марок по сниженным ценам. Концепция проста: покупатель может приобрести привычные товары — от продуктов питания до бытовой химии и средств гигиены — по более выгодной цене, зачастую в больших упаковках или набором сразу из нескольких единиц.
В ассортименте сети представлены популярные международные бренды кофе, чая, сладостей, средств для стирки, чистящих средств, товаров для ухода за собой и гигиены. Для многих клиентов Abrands становится местом для регулярных крупных закупок «на семью», когда за один визит можно пополнить запасы продуктов, бытовой химии и средств гигиены на длительный период.
Сеть уже работает в нескольких локациях по Латвии, а открытие магазина в Иманте расширяет присутствие формата cash & carry и на левом берегу города. Жители Иманты и близлежащих районов смогут добраться до нового магазина без необходимости ехать в другие части Риги.
Официальное открытие запланировано на 2 декабря в 10:00 по адресу ул. Меллужу, 19–1.